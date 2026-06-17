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17 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Austria le ganó con autoridad a Jordania y es líder del Grupo J junto con Argentina

Romano Schmid, Yazan Al Arab y Marko Arnautovic fueron los encargados de convertir para el equipo europeo, en tanto Ali Olwan descontó para los jordanos. La Albiceleste encabeza la zona por la diferencia de gol en la previa del duelo entre ambos el próximo lunes.

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Austria es líder del grupo

Austria es líder del grupo, junto con Argentina.

Austria arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco. De esta manera, llega con la misma cantidad de puntos que Argentina pensando en el choque del lunes que viene por el liderazgo del Grupo J.

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El equipo dirigido por Ralf Rangnick debió trabajar más de la cuenta para superar a una selección jordana que sorprendió desde el inicio con un planteo agresivo y transiciones rápidas que complicaron a la defensa austríaca.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick golpeó primero a los 20 minutos de la etapa inicial gracias a una gran acción individual de Romano Schmid. El mediocampista sacó un remate de gran calidad que terminó en el fondo de la red y le dio tranquilidad a los austríacos en un partido que hasta ese momento se presentaba equilibrado.

Sin embargo, Jordania no bajó los brazos y encontró la igualdad apenas comenzado el segundo tiempo. Ali Olwan aprovechó una de las pocas desatenciones defensivas de Austria y estableció el 1-1, resultado que alimentó la ilusión del conjunto asiático y sembró dudas en el favorito.

La reacción europea llegó tanto desde el banco como desde la jerarquía individual. Rangnick movió piezas para corregir los problemas defensivos y recuperar el control del encuentro. Incluso Austria llegó a festejar un nuevo gol de Marko Arnautovic, aunque la acción fue invalidada por una mano previa de Stefan Posch.

Cuando el empate parecía encaminado, la fortuna también jugó a favor de los europeos. A los 31 minutos del complemento, un centro al área terminó con un desafortunado desvío de Yazan Alarab, que marcó en contra de su propio arco y estableció el 2-1 para Austria.

Ya en el noveno minuto de los diez adicionados, un remate de Arnautovic impactó en la mano de Saleem Obaid dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio delantero tomó la responsabilidad, ejecutó con precisión y selló el 3-1 definitivo.

Ahora los austríacos se preparan para el choque del próximo lunes a las 14, que será nada más y nada menos frente a Argentina.

Formación Selección argentina vs Argelia 16-06-26
Argentina es el pr&oacute;ximo rival de Austria.

Argentina es el próximo rival de Austria.

Mundial 2026: el fixture y la tabla de posiciones del grupo J

Lunes 22 de junio - Fecha 2

Argentina vs. Austria: 14:00. Sede: Dallas

Jordania vs. Argelia: 00:00. Sede: San Francisco

Sábado 27 de junio - Fecha 3

Jordania vs. Argentina: 23:00. Sede: Dallas

Argelia vs. Austria: 23:00. Sede: Kansas City

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