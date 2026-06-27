Luego de la derrota ante España que dejó a la Celeste sin chances de avanzar en la Copa del Mundo, la Asociación Uruguaya de Fútbol tomó una medida que generó polémica en medio de la tensión interna y el posible cierre del ciclo de Marcelo Bielsa.

Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con una decepcionante eliminación en la fase de grupos tras perder 1-0 frente a España . La derrota dejó a la Celeste sin posibilidades de acceder a los 16avos de final y profundizó la crisis deportiva e institucional que atraviesa la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

Tras la eliminación, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) adoptó una llamativa decisión con el plantel: canceló el vuelo chárter que estaba previsto para el regreso de toda la delegación a Montevideo. De esta manera, los futbolistas deberán abandonar la concentración y regresar al país en vuelos comerciales.

La determinación se traduce en que la delegación no volverá unida desde Playa del Carmen, donde estableció su base durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Según informó el diario uruguayo Ovación, cada integrante del plantel deberá organizar su regreso por sus propios medios.

La resolución de la AUF se produjo en medio de un contexto de fuertes polémicas dentro de la selección uruguaya, marcado por los cuestionamientos al cuerpo técnico y una relación desgastada entre Marcelo Bielsa y varios referentes del plantel, un conflicto que se arrastra desde hace más de dos años.

Aunque todavía no hubo una comunicación oficial sobre la medida, desde Uruguay aseguran que la eliminación también marcó el final del ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección. El contrato del entrenador argentino finalizaba tras el Mundial y todo indica que no será renovado.

Marcelo Bielsa tras la eliminación: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

En la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a España y la eliminación de Uruguay, Marcelo Bielsa hizo una dura autocrítica sobre el rendimiento del equipo. "Respecto del Mundial, nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión", resumió el entrenador argentino.

El exDT de Argentina también reconoció que contó con un plantel integrado por futbolistas de jerarquía durante su ciclo al frente de Uruguay. Sin embargo, admitió que no consiguió transformarlo en un equipo capaz de imponer su potencial dentro de la cancha, una autocrítica que realizó tras la temprana eliminación del Mundial.

Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay, ciclo que habría llegado a su fin tras la eliminación del Mundial 2026. Redes sociales

Consultado sobre el legado que dejará tras casi tres años y medio al frente de la Celeste, Bielsa fue categórico. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", aseguró, antes de remarcar que ningún aporte puede sostenerse cuando los resultados deportivos no acompañan.

El entrenador también explicó la salida de Fernando Muslera durante el entretiempo del encuentro frente a España. "Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera", sostuvo, antes de defender la convocatoria del arquero por considerar que llegaba tras "un año magnífico".

Fernando Muslera reconoció su error en la derrota de Uruguay ante España

Fernando Muslera, por su parte, asumió la responsabilidad por su rendimiento durante la Copa del Mundo y les pidió disculpas a los hinchas uruguayos. "Hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso", expresó.

El experimentado arquero también describió el duro momento personal que atraviesa tras la eliminación de la Celeste. "Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé", afirmó visiblemente afectado después del encuentro.