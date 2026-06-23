Escándalo en el Mundial 2026: la FIFA expulsó a un periodista por insultar a Gianni Infantino y al arbitraje

El organismo tomó la decisión luego de que un reconocido cronista protagonizara un fuerte exabrupto durante una transmisión televisiva. La sanción incluyó la pérdida de la acreditación y su salida inmediata de la Copa del Mundo. De quién se trata.

La FIFA decidió expulsar del Mundial 2026 al periodista paraguayo Jorge "Chipi" Vera luego de las declaraciones que lanzó durante una transmisión radial tras la victoria de Paraguay sobre Turquía. El organismo le retiró la acreditación y le prohibió participar de cualquier cobertura relacionada con la Copa del Mundo.

La bronca del comunicador se desató por la expulsión de Miguel Almirón tras la aplicación de la Ley Vinicius, una medida que sanciona a cualquier jugador que se tape la boca para hablar, lo que provocó una fuerte reacción en el relator de ABC. Durante el partido, Vera apuntó contra el árbitro Iván Barton y lanzó una serie de insultos dirigidos a la FIFA y a Gianni Infantino .

"Ladrón, ladrón, Barton. Mataron el fútbol. FIFA, mataste el fútbol", expresó el periodista en plena transmisión. Luego responsabilizó directamente al presidente del organismo al asegurar: "Infantino, vos sos responsable de esto", en una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El descargo no terminó ahí y también incluyó cuestionamientos a las autoridades sudamericanas. "Han convertido el fútbol en una porquería, te debería dar vergüenza, Infantino", disparó Vera, quien además reclamó una postura más firme de la Conmebol y apuntó contra su titular, Alejandro Domínguez.

La indignación del relator continuó con frases todavía más fuertes. "Matan el fútbol, esto hay que venir a ver en un Mundial, qué hijos de puta, qué rabia tremenda" y "Es una vergüenza, matan el fútbol, nos dejan con uno menos cuando estamos ganando con justicia", lanzó durante el encuentro disputado por la Albirroja.

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Después de conocer la sanción, Vera reconoció públicamente que se había excedido y difundió un pedido de disculpas por sus dichos. "En medio de mi frustración por la expulsión de un jugador de mi país, y sintiendo que se estaba perjudicando a mi Selección nacional, utilicé expresiones ofensivas e inaceptables contra el árbitro, la FIFA y sus autoridades", manifestó.

Confirman que Donald Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, será parte de la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al seleccionado campeón del Mundial 2026, durante la final que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio, según confirmó Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA.

La decisión modifica el protocolo de las últimas ediciones del certamen, ya que en Rusia 2018 y Qatar 2022 fue Infantino quien entregó en soledad el trofeo al capitán del equipo ganador. Ahora, ambos estarán presentes en el escenario para protagonizar la ceremonia.

Gianni Infantino y Donald Trump. Redes sociales

"Estaremos junto al presidente Trump disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", dijo Infantino en diálogo con el programa Fox & Friends. Además, el presidente de la FIFA agregó: "Estamos juntos todo el tiempo".