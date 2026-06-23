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23 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este miércoles 24 de junio y cómo verlos

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continuará con encuentros atractivos por la fase de grupos, en el marco del inicio de la última fecha. La Verdeamarela necesita ganar o empatar para acceder a 16avos.

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Vinicius Jr. y Achraf Hakimi

Vinicius Jr. y Achraf Hakimi, dos de los protagonistas de este miércoles.

El Mundial 2026 continuará este miércoles con seis partidos repartidos entre los grupos A, B y C que marcarán el inicio de la tercera y última fecha de la primera fase, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los 16avos de final. Se tratará de una jornada especial ya que jugará Brasil, el máximo ganador en la historia del torneo con 5 Mundiales conseguidos.

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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la tercera fecha será trascendental para definir a los equipos que seguirán en carrera.

La Copa del Mundo, el gran anhelo.

La Copa del Mundo, el gran anhelo.

Los 16avos de final serán fundamentales, debido a que marcarán el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Suiza, Canadá, Bosnia, Qatar, Escocia, Brasil, Marruecos, Haití, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y México intentarán conseguir los tres puntos en sus respectivos partidos.

Mundial 2026: todos los partidos de este miércoles 24 de junio

  • 16:00: Suiza - Canadá (Grupo B) | TV: TyC Sports y DSports.
  • 16:00: Bosnia - Qatar (Grupo B) | TV: DSports.
  • 19:00: Escocia - Brasil (Grupo C) | TV: Telefe, DSports y Disney+.
  • 19:00: Marruecos - Haití (Grupo C) | TV: TyC Sports y DSports.
  • 22:00: Sudáfrica - Corea del Sur (Grupo A) | TV: TyC Sports y DSports.
  • 22:00: República Checa - México (Grupo A) | TV: DSports y Disney+.
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