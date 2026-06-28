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28 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: así fue el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el 3 a 1 frente a Jordania

El capitán de la Selección argentina ingresó desde el banco y necesitó apenas unos minutos para estirar la diferencia en Dallas. De esta manera, llega a seis tantos en esta Copa del Mundo y se mantiene como el máximo goleador.

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Messi entró desde el banco y estiró la diferencia ante Jordania.

Messi entró desde el banco y estiró la diferencia ante Jordania.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, marcó el 3 a 1 frente a Jordania para sellar la victoria y lograr el resultado perfecto en fase de grupos. Por segunda vez en el partido, el tanto fue de tiro libre, el primero había sido de Giovani Lo Celso a los 19 minutos del primer tiempo, y el del 10 fue a los 35 del complemento.

Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina.
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Solo 15 minutos después desde su ingreso desde el banco de suplentes, ya que no había sido de la partida inicial porque el equipo ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto, marcó el tercer gol del equipo.

Y, como no podía ser de otra manera, volvió a romper un récord: se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos. Superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho. También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen.

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.

Mundial 2026: Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en la previa del partido con Jordania

Maxi López se reencontró con Lionel Messi en la previa del partido de la Selección argentina ante Jordania, en un nuevo encuentro del Mundial 2026 en Dallas, y se emocionó hasta las lágrimas: "Es muy fuerte. Compartimos muchas cosas".

El exdelantero está como comentarista de la Copa del Mundo de la FIFA para Telefe y se quebró al recordar lo que vivieron juntos durante los dos años que compartion en el Barcelona, en España. "Le di el abrazo de todos los argentinos: sentido, apretado, hermoso, y por lo que lo quieren mis hijos", sostuvo.

"Me emociona haber tenido la oportunidad de verlo acá", dijo entre lágrimas, a la vez que su colega Sofi Martínez lo alentaba a seguir hablando, pero no pudo. Todo sucedió en el estadio de Dallas donde jugó la Scaloneta.

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