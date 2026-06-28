Mundial 2026: así fue el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el 3 a 1 frente a Jordania El capitán de la Selección argentina ingresó desde el banco y necesitó apenas unos minutos para estirar la diferencia en Dallas. De esta manera, llega a seis tantos en esta Copa del Mundo y se mantiene como el máximo goleador. Por Agregar C5N en









Messi entró desde el banco y estiró la diferencia ante Jordania.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, marcó el 3 a 1 frente a Jordania para sellar la victoria y lograr el resultado perfecto en fase de grupos. Por segunda vez en el partido, el tanto fue de tiro libre, el primero había sido de Giovani Lo Celso a los 19 minutos del primer tiempo, y el del 10 fue a los 35 del complemento.

Solo 15 minutos después desde su ingreso desde el banco de suplentes, ya que no había sido de la partida inicial porque el equipo ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto, marcó el tercer gol del equipo.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio



Jordania 1-3 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/9p3aaw4tYt — telefe (@telefe) June 28, 2026 Y, como no podía ser de otra manera, volvió a romper un récord: se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos. Superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho. También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen.

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.

Mundial 2026: Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en la previa del partido con Jordania Maxi López se reencontró con Lionel Messi en la previa del partido de la Selección argentina ante Jordania, en un nuevo encuentro del Mundial 2026 en Dallas, y se emocionó hasta las lágrimas: "Es muy fuerte. Compartimos muchas cosas".