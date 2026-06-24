Mundial 2026: así fue el beso viral del técnico de Noruega que revela una emotiva historia Stale Solbakken volvió a quedar en el ojo de todos por un beso conmovedor con el que festejó el triunfo de su Selección, en uno de los partidos del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Este beso del entrenador de la Selección noruega se hizo viral. Captura video

Stale Solbakken protagonizó una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026 tras besar a su esposa en la tribuna luego de la clasificación de Noruega. La celebración llegó después del triunfo por 3-2 frente a Senegal, resultado que aseguró el pase del conjunto noruego a los dieciseisavos de final. Detrás de la escena viral existe una historia marcada por un paro cardíaco que dejó al entrenador al borde de la muerte en 2001. El propio técnico sostiene que aquella experiencia cambió su forma de entender la vida y fortaleció el vínculo con su familia. El Mundial 2026 sigue dejando imágenes que trascienden y una de las más comentadas de las últimas horas tuvo como protagonista al entrenador de Noruega, Stale Solbakken. Tras la victoria por 3-2 frente a Senegal y la clasificación a los dieciseisavos de final, el técnico se dirigió hacia las tribunas para encontrarse con su esposa, Anniken Solbakken, y selló el festejo con un beso que rápidamente recorrió las redes sociales y los medios de todo el mundo.

Captura video La escena captó la atención de los hinchas por la espontaneidad del momento, aunque detrás de esa celebración existe una historia personal que le da un significado mucho más profundo. Mientras Noruega celebraba el pase de ronda, muchos descubrieron el duro episodio que marcó la vida del entrenador y de toda su familia.

Cómo fue el beso viral del entrenador noruego en el Mundial 2026 Una vez consumada la victoria, Solbakken buscó a sus familiares en las tribunas para compartir con ellos un momento especial. Más tarde explicó que ni siquiera sabía exactamente dónde estaban ubicados y que tuvo que recorrer parte del estadio para encontrarlos antes de fundirse en un abrazo y besar a su esposa.

De igual modo, la clasificación no estuvo exenta de sufrimiento. El conjunto noruego resistió la reacción de Senegal en los minutos finales y logró sostener una ventaja que le permitió avanzar de fase. Después del encuentro, el entrenador destacó la importancia del resultado y elogió a Erling Haaland, autor de dos goles decisivos.

Stale Solbakken, entrenador de Noruega, se hizo viral por un festejo amoroso con su esposa. Sin embargo, la historia que más conmovió a los hinchas no fue la del partido. El 13 de marzo de 2001, cuando era futbolista del FC Copenhague, Solbakken sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento. Su corazón permaneció detenido durante varios minutos y llegó a ser considerado clínicamente muerto antes de que los médicos lograran reanimarlo.