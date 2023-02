"Muchachoooos" se hizo viral: la versión de los hinchas del Milan del hit de la Selección

La canción que alentó al seleccionado durante todo el mundial "Muchachos" no solo retumbó en todos los estadios donde Argentina hizo de local, sino que quedó impregnado en todo el mundo y ahora una hinchada italiana lanzó una nueva versión del hit interpretado por La Mosca.

En las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, se puede ver a uno de los líderes subido en una pared del pasillo con un megáfono en la mano. Cuando llegó el estribillo de ‘Muchachos’ (en la versión argentina), los hinchas se juntaron en un multitudinario pogo que demostró la recepción positiva que tuvo el cántico en el público.

Qué dice la versión de “Muchachos” que cantó la hinchada del Milan

La canción “versión italiana” se llama “Bandido” ya que es la forma en que se conoce a los fanáticos del club rojinegro.

Desde que era pequeño, me enamoré de ti.

Mi corazón latiendo, no me preguntes por qué, no puedo explicártelo.

Tú nunca entenderás, qué bonito es el Milan, qué bueno es ser nosotros.

Siempre estaré ahí, cuando jugara el Milan.

Como cuando de niño, lo vi con papa.

Bandidoooo, una vida al lado del diablo.

Y la bufanda roja y negra, llevaré con orgullo.

Y orgulloso por elegirte siempre y solo a ti.

Todos los días en la vida. No hay nada más hermoso.

Los récords que rompió Muchachos durante el Mundial Qatar 2022

La versión futbolera de la canción del cantante Guillermo Novellis, conocido popularmente como "La Mosca", consiguió una marca muy importante en la historia nacional, ya que su interpretación del tema Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar se convirtió en la canción con más reproducciones en un solo día de Spotify Argentina.

Según informó el sitio especializado en estadísticas musicales Chart Data: "Muchachos de La Mosca Tsé-Tsé rompe el récord de reproducciones en un solo día de todos los tiempos para una canción en Spotify Argentina con 1.578 millones de reproducciones luego de la victoria en la Copa Mundial de la FIFA”.

Tras ganar el mundial, los propios jugadores argentinos actualizaron la letra donde destacan la obtención de la tercera estrella dorada.