Michael Jordan, el primer deportista en llegar al Top 400 de millonarios en EEUU

Desde el primer día que se hizo profesional, en 1984, Michael Jordan nunca dejó de hacer grandes negocios. A la par de sus hazañas deportivas o incluso más, sobre todo en los últimos 20 años, cuando dejó de jugar al básquet pero no detuvo el incremento de su imperio económico, incluso más que cuando era basquetbolista. Según la revista Forbes, MJ ya ingresó en el listado de las 400 personas con más dinero en Estados Unidos, siendo el primer deportista (o ex) en conseguirlo en la historia.

En sus 15 años como profesional, 13 con los Bulls y dos con los Wizards, Jordan ganó 92.385.000 dólares en salarios. Empezó con un contrato de 550.000 en 1984, gracias a un acuerdo de 2.8m por cuatro temporadas. Y recién llegó a los dos millones anuales cuando firmó una extensión en 1988. Ganó relativamente poco hasta 1996 (3.850.000 en la 95/96), su 12da temporada. Ahí dio el gran salto, con 30.140.000. En su última embolsó 33.140.000. En las últimas dos recién fue el contrato más alto de toda la NBA.

jordan hornets Para llegar a este puesto de privilegio entre los ricos fue clave la venta de sus acciones en los Hornets.

Pero su ganancia grande siempre llegó desde afuera del campo, con sus acuerdos comerciales. En ese rubro arrancó ganando un millón (la mitad era por su salario) en 1984 y cada año le sumó otro millón hasta llegar a 1990 con un lucro de ocho millones anuales. Lo duplicó para 1991 (16m) y en los dos años siguientes superó el 100% cuando trepó a 36m de ganancia. Durante su retiro bajó a 30 millones, pero desde su primer regresó escaló a niveles exorbitantes: 53m en 1996, 78m en 1997 y 69m en 1998. Bajó cuando volvió a dejar el básquet: rondó entre 33 y 40 millones entre 1999 y 2007. Pero, de a poco, recobró la escalada: cinco millones más por año hasta 2009. Entre 2010 (60m) y 2013 (90m) avanzó de a 10.

Otra explosión tuvo en el 2015 hasta llegar a 105m. Pasó a 120m en 2016, a 135m en 2017, a 140m en 2018 y hasta los 145m en 2019. Fue en 2020 cuando Forbes lo ubicó en el puesto N° 1001 de billonarios del mundo y hoy se calcula que sus entradas por sponsoreo y negocios superaron los 2.500 millones de dólares con sus acuerdos con McDonald’s, Gatorade, Hanes y, claro, Nike, cuya última ganancia anual registrada superó los 260 millones. Las ganancias con Jordan Brand, la marca de alta gama de Nike, están acercándose a 2.000 millones.

Sin embargo, para llegar a este puesto de privilegio entre los ricos de EEUU fue clave la venta de sus acciones en los Hornets por 1.700 millones, cerca de 17 veces más de lo que MJ gastó en 2010. Así ya superó los 3300 millones, único atleta en alcanzar esa cifra.

michael jordan En el 2020 comenzó a desprender de una parte de las acciones.

“Michael es una de las pocas personas que han tenido éxito en los negocios en tres momentos distintos. Algunos lo logran una vez, ganan mucho dinero y se retiran. O vuelven una segunda vez y no les funciona. MJ lo alcanzó en tres oportunidades”, analizó Ted Leonsis, el dueño de los Wizards (NBA), las Mystics (WNBA) y los Capitals (NHL) que compartió acciones con Jordan (tuvo el 10% de esas franquicias) en aquel primer impacto, en Washington.

Luego, en 2010, desembarcó en Charlotte, comprando el 65% de las acciones por un total de 180 millones. Cuatro años más tarde le sumó un 32% más, por 95 millones más, quedándose con el 97% y gastando un total de 275 millones.

A MJ no le fue como creía, al menos en lo deportivo. Nunca terminó de motivarse ni de poder mostrar su talento. Al revés, se acumularon sus malas decisiones y en estos 13 años como dueño mayoritario tuvo un récord acumulado de 423 victorias y 600 derrotas, un 41% de eficacia, quinta peor marca en ese tiempo y con apenas dos clasificaciones a playoffs, en ambas perdiendo en primera ronda.

Los Hornets han sido la franquicia menos exitosa desde su llegada a la NBA en 2004, logrando sólo tres visitas a la postemporada en 19 campañas. Hablamos de un equipo que se acostumbró a perder y en 13 años nunca estuvo entre los 15 equipos con mayor asistencia de público de la temporada… También es verdad que los Hornets -con Jordan- nunca invirtieron lo que se necesitaba para ganar. Sólo una vez, en la 2016/2017, estuvieron entre los 10 equipos que más dinero gastaron en la temporada.

MJ se fue cansando de su chiche y en el 2020 comenzó a desprender de una parte de las acciones. Ahora completará su retirada casi total al vender una gran parte -aún no se conoce el porcentaje exacto-, dejando de ser el único afroamericano como dueño mayoritario. La firma es inminente, sólo falta la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA que forman el resto de los dueños. Deportivamente quedó en deuda, pero el negocio no pudo ser mejor. A los 60 años ganará cerca de 2500 millones, más de todo lo que ganó como aliado de Nike con Jordan Brand. Movidas que le han permitido hacer historia otra vez, ahora ya no como jugador sino como empresario.