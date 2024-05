El divertido video viral que se filtró de Messi junto a Will Smith

Si bien esto no podría llegar a ser llamativo por la admiración que ha demostrado el actor para con el capitán de Las Garzas, si revolucionó las redes ya que ambos no se muestran solos, sino que también cuenta con la presencia de Martin Lawrence, el fiel compañero de Smith en la icónica saga de Bad Boys.

“Pateando con los chicos. #BadBoys”, escribieron en la publicación colaborativa entre Smith y Messi. Es que se trata de la promoción del cuarto film que se estrenará el próximo 7 de junio llamada Bad Boys: Hasta la muerte.

Embed - Will Smith on Instagram: "Pateando con los chicos. #BadBoys Kickin’ it with the boys. #BadBoys"