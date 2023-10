El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio tras la ruptura política de Juntos por el Cambio y aseguró que está “trabajando activamente” para las elecciones en Boca, aunque no definió si acompañará a Andrés Ibarra en la boleta, en referencia al candidato de la oposición de cara a los comicios de club que se llevarán a cabo en diciembre.

Mauricio Macri

“Estoy trabajando activamente en Boca. Aún no definí si acompañaré a Ibarra en la boleta. Milei me dijo 'necesito que recuperemos la alegría del hincha de Boca'”, expresó Macri en diálogo con radio Mitre.

En el mes de mayo, Macri participó del acto de lanzamiento de Andrés Ibarra como candidato a presidente de Boca y se refirió sobre un posible rol en la comisión directiva y aseguró que será parte de la lista.

“Sí sí. Donde me pongan voy a estar. Es un momento para poner el hombro. Estamos muy tristes con este presente de Boca, no tanto por lo deportivo sino por lo que rodea a la institución”, respondió Macri en una entrevista a La Nación +.

“Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué”, aseguró el expresidente durante la gala de lanzamiento del candidato.

Las elecciones hasta ahora no tienen fecha definida, pero se estima que serán entre el 2 o 3 de diciembre. En las últimas en 2019, la lista encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini (renunció a principios de 2021) y Juan Román Riquelme se impuso de manera holgada a las de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, apadrinados por el saliente Daniel Angelici.

En aquella oportunidad, "Identidad Xeneize" sacó el 52,9% de los votos, mientras que “La mitad + Vos”, que era la lista macrista, obtuvo el 30,6%.

Para las elecciones de fin de año, Riquelme lanzó recientemente agrupación propia “Soy Bostero” y se debate en ir a la reelección con Ameal como presidente o directamente candidatearse solo.