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23 de junio de 2026 Inicio

¿Más de uno? Qué idioma se habla en Uzbekistán, la selección sorpresa del Mundial 2026

Conocé acerca de la cultura de uno de los países debutantes en la Copa del Mundo.

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¿Cuántos idiomas se hablan en Uzbekistán?

¿Cuántos idiomas se hablan en Uzbekistán?

  • Uzbekistán está disputando por primera vez el Mundial.
  • Es el primer país terminado en “-stán” en jugar este certamen, en una región muy diversa.
  • En esta nación se hablan más de 100 idiomas y variantes lingüísticas.
  • El uzbeko es el idioma oficial, pero convive con el ruso y otras lenguas en una sociedad multilingüe.

Uzbekistán está escribiendo su mejor página en materia futbolística con la participación, por primera vez, en la Copa del Mundo. El país ubicado en Asia Central tenía una escasa historia vinculada a este deporte, sin embargo, hace poco menos de una década inició un proyecto destinado a potenciar el fútbol que ya está dando sus resultados.

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Uzbekistán también hizo historia al convertirse en el primer país terminado en “-stán” en jugar una Copa del Mundo. Este logro pone en primer plano a una de las naciones más influyentes de Asia Central, una región caracterizada por su diversidad cultural y étnica. En ese contexto, el idioma es uno de los rasgos que mejor reflejan la riqueza del país.

La Selección de Uzbekistán vs. Colombia en el debut del Mundial.

La Selección de Uzbekistán vs. Colombia en el debut del Mundial.

Uzbekistán es un país sumamente multilingüe, multiétnico y multicultural. Esta diversidad se refleja en la gran cantidad de idiomas y variantes lingüísticas que conviven en su territorio. Aunque varias decenas de lenguas tienen una presencia reconocida en el país, se estima que en total se hablan más de 100 idiomas.

Cuál es el idioma que se habla en Uzbekistán

El uzbeko es el idioma oficial y el más utilizado en el país, tanto por el gobierno como por gran parte de la población. Sin embargo, el ruso también conserva una presencia significativa como herencia de la etapa soviética y continúa siendo ampliamente comprendido y utilizado en ámbitos formales. Mientras las generaciones mayores suelen sentirse más cómodas hablando ruso, los jóvenes nacidos tras la independencia del país emplean cada vez más el uzbeko en su vida cotidiana.

En Uzbekistán también se hablan otros idiomas como el tayiko, el kazajo, el karakalpako, el tártaro, el turco, el armenio y el coreano. Algunas ciudades como Bujará y Samarcanda son mayoritariamente de habla tayika, un idioma de raíz persa. También existe el bujorí, hablado por la comunidad judía local, con influencias del persa, el hebreo y el uzbeko, y considerado una lengua en peligro de extinción. En conjunto, esta diversidad refleja la convivencia de múltiples familias lingüísticas, entre ellas las túrquicas, eslavas, latinas, germánicas y de Asia oriental.

Hinchas uzbekos de raíces timúridas, una dinastía antigua.

Hinchas uzbekos de raíces timúridas, una dinastía antigua.

Debido a su tradición multilingüe, en Uzbekistán es habitual que gran parte de la población hable dos o más idiomas. En la vida cotidiana, el uso de lenguas como el uzbeko, el ruso o el tayiko varía según la región, el entorno y el interlocutor, e incluso es común la mezcla de idiomas en una misma conversación. Esta dinámica también se refleja en el ámbito educativo y en las instituciones públicas, donde predominan el uzbeko y el ruso como principales lenguas de comunicación y enseñanza en gran parte del país. De hecho, no existen normas estrictas que regulen el uso de un solo idioma en la escuela, lo que hace habitual que los estudiantes alternen o mezclen idiomas tanto dentro como fuera del aula.

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