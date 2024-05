Marina Méndez: "Quiero un Huracán grande que le dé pelea a cualquiera"

Desde muy joven era fanática de Huracán y comprendió la importancia social de los clubes: "Estaba muy preocupada porque mi hermanito no ingresara a las drogas. Huracán lo contuvo, pudo jugar y hoy es un hombre honesto con mis hermosos sobrinos. Siempre dije que cuando sea grande iba a ayudar a que otros chicos tuvieran esa oportunidad de salvación que te da un club cuando te contiene, cuando te brinda los valores inherentes al deporte que son el trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, la resiliencia y la puesta en común de todos los talentos. ¡Eso no tiene precio! Yo nunca voy a poder dejar de agradecer de alguna manera a mi club, lo que hizo por mi familia y por tantos chicos y chicas".

Periodista: ¿Por qué decidieron formar la agrupación?

Marina Méndez: Siempre Primero Huracán es una agrupación nueva, que surge por pedido de las socias y socios que querían una alternativa a la casta política tradicional, que estaba compuesta por agrupaciones históricas, donde van cambiando de lugares, pero son los mismos apellidos y, lamentablemente los mismos resultados. Entonces, los socios jóvenes comenzaron a pedir una opción: necesitábamos 540 avales, como mínimo, y tenemos más de 2.000, que es un emergente de los socios que necesitaban una luz, una esperanza para la institucionalidad, que prevalezca la paz y las familias, que regrese la gloria. Por supuesto, volver a ser un equipo que tenga peso y autoridad, que dejemos de ser el equipito simpático del sur de la ciudad, sino que además seamos pujantes y le dé pelea a cualquiera, que volvamos a ser felices, a celebrar como lo hicimos en la Copa Argentina 2014 y la Supercopa 2015. ¡Que nos vuelvan a respetar porque somos Huracán!

Folchi Méndez Folchi, candidato a presidente, junto a Marina Méndez, postulante a vice segunda. Siempre Primero Huracán

P: -¿Cuál es la propuesta para el fútbol profesional?



MM: Es armar un equipo de fútbol altamente competitivo, con personas destacadas tanto nacional como internacionalmente. Presentamos el proyecto integral de fútbol integral, que se desarrollará desde las inferiores hasta el jugador de más elite que podamos vender al exterior y tendrá como cara visible a Patricio Toranzo. Estamos enfocados en hacer un gran equipo de fútbol y luego vender a los jugadores correctamente y seguir formando un gran equipo.

P: ¿Qué estilo de club quieren desarrollar?



MM: La gente debe comprender que necesitamos ser transparentes porque integramos la Liga Profesional de Fútbol y más allá de que la pelotita entre o no, tenemos que tener Fair Play financiero, si no cumplimos o no tenemos el origen de los fondos comprobables podemos ser susceptibles de graves sanciones. En este momento estamos con dos de los últimos tres balances sin presentar. ¡Nadie sabe nada! Sólo hay un papelito, que es un supuesto informe de gestión donde explican las deudas, pero hay juicios en curso. ¡Vendimos por más de 20 millones de dólares! Lo informó Garzón y nadie sabe cómo está o cómo entró el dinero de la venta de Salcedo, el monto por derecho de formación del Pity Martínez. Tenemos una fragilidad financiera e institucional terrible, no se sabe si mañana van a poder pagar las cosas.

P: ¿Cuál es la idea a nivel infraestructura?

MM: Un masterplan de infraestructura muy importante. Primero vamos a hacer una puesta en valor de nuestro Palacio Tomás Ducó. Está en una ubicación privilegiada, a seis cuadras de la estación de subte y con excelentes conexiones hacia todos lados. Por eso, el trabajo lo llevarán a cabo socios del club que son parte de la lista y son los responsables de la remodelación de River, Athletic Bilbao y el estadio de Paraguay.

La idea es construir 18 palcos nuevos en la platea Miravé, que tendrán baño cubierto cada uno. Vamos a tener un estacionamiento preferencial. Además, como tenemos excelente relación con las 450 empresas que hay alrededor del estadio, muchas de ellas tienen la intención de precomprar los palcos para hacer experiencias con sus empleados y clientes a nivel desarrollo de recursos humanos.

También se va remodelar todo el estadio, vamos a enterrar los bancos de suplentes en el campo de juego, ya que se van a cumplir las reglas FIFA. Soñamos que el Palacio sea una de las sedes del Mundial 2030, no tenemos nada que envidiarle al resto de los estadios y es en el que se ve mejor el fútbol.

Plan en cancha de Huracán Los bancos de suplentes se refaccionarán de acuerdo a los requisitos de la FIFA. Siempre Primero Huracán

P: ¿Qué beneficios tendrán los socios?

MM: Nuestro plan de gobierno está acompañado en un plan integral de marketing y comunicación para generar ingresos genuinos, para no depender de la billetera de nadie. Vamos a recrear la marca propia de indumentaria Huracán, que quedó discontinuada por la actual gestión porque no comprendió como se maneja las cosas. También haremos la app del club y que el carnet sea una billetera virtual para acceder descuentos a nivel país, no solo en Parque Patricios. Huracán es mucho más que Parque Patircios, nuestra mirada es federal y solidaria.

No queremos que los chicos que estén perdidos en la calle, somos gente de esperanza, determinación. Un milagro tras otro sucede cuando trabajamos en equipo No queremos que los chicos que estén perdidos en la calle, somos gente de esperanza, determinación. Un milagro tras otro sucede cuando trabajamos en equipo

P: ¿Habrá algún programa social?



MM: Sí, vamos a incorporar una nueva categoría de socios que se va a llamar Huracán Social. Todos los chicos y chicas del barrio van a poder desarrollar disciplinas en el club de modo gratuito, ya que va a estar financiado por sponsors privados y mitad por el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad.

Nosotros tenemos los contactos adecuados con los sponsors, venimos trabajando hace 30 años con el Padre Pepe Di Paola, sacando a chicos de adicciones y mujeres de situaciones de violencia. Para nosotros es fundamental que un chico esté una hora más en el club y una menos en la calle porque será menos vulnerable a la delincuencia, violencia o las adicciones.

Por otra parte, vamos a desarrollar nuevas disciplinas para contener a adultos mayores. Hoy a los 60 años sos joven y hoy Huracán no está dando ningún tipo de alternativa para la gente. El plan de gobierno lo creamos junto a socios y socias que visitamos casa por casa, y así surgió del Interior del país crear la nueva disciplina que se llama Newcom ball, que es vóley soft.

P: ¿Qué lugar tendrá la mujer?



MM: Es preponderante en todo sentido. La mujer necesita que se respeten los protocolos de respeto, no violencia. Todo ese contexto y trabajo de darle el lugar, la importancia y respeto que corresponde va a estar directamente a mi cargo. Ninguna mujer en Huracán recibirá insultos o se la atacará. Hoy por ejemplo las chicas de handball no pueden entrenar porque se priorizan a otros deportes masculinos por sobre los femeninos por no tener espacios suficiente. Nunca más va a pasar que la mujer quede relegada en Huracán.

Tenemos que saber trabajar con todo el mundo, con sponsors o generar un canje, por ejemplo el estadio nuestro va a tener Wi-Fi gratuito para todo el mundo Tenemos que saber trabajar con todo el mundo, con sponsors o generar un canje, por ejemplo el estadio nuestro va a tener Wi-Fi gratuito para todo el mundo

P: ¿Qué posición tienen ante la Sociedades Anónimas Deportivas?



MM: Nosotros estamos absolutamente en contra, Huracán por estatuto nunca va a poder ser una SAD y nosotros fuimos impulsores de eso, a pesar de que yo nunca estuve en comisión directiva siempre fuimos socios colaboradores que ayudaron a establecer los valores por sobre los que nos queremos posicionar. Huracán nunca va a tener dueños, los dueños son los socios. Sabemos cómo hacer las cosas sin necesidad de impulsar que para ser eficiente hay que ser privado. Nosotros creemos que la eficiencia pasa por poner gente idónea y eficiente en los lugares correctos, no por el concepto de que todo lo privado es mejor.

P: ¿Cómo proyectan su relación con la AFA?

MM: Excelente, pretendemos ejercer la silla de vicepresidencia en la AFA, que actualmente tiene nuestro club, con absoluto respeto e idoneidad. Personalmente hice un Máster en Gestión Deportiva de Conmebol, gracias a una beca facilitada por el presidente Alejandro Domínguez, y el entonces el secretario general de la Conmebol, Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, y en este momento estoy haciendo otro curso en Conmebol de liderazgo femenino en las instituciones deportivas que está a cargo de Carolina Cristinziano. Con lo cual nuestra relación va a ser de primer nivel y siempre tendiendo puentes para elevar la vara y para llevar los colores de Huracán hacia lo más alto.

Tenemos un solo objetivo: que todos los socios y las socias de Huracán vuelvan a ser felices Tenemos un solo objetivo: que todos los socios y las socias de Huracán vuelvan a ser felices

P: ¿Qué significa para ustedes tener el apoyo del expresidente Alejandro Nadur?



MM: Es un honor, estamos muy agradecidos porque es el dirigente más ganador de la historia de Huracán. Sabe mucho de gestión, que ha pasado muchas crisis en el club, crisis de falta de dinero y también vivió una persecución personal terrible. Tuvo una oferta para ayudar al club, junto a su familia, y la verdad que es una es una gran bendición para nosotros contar con la presencia de Alejandro Nadur. Lo mismo con la presencia de Fernando Folchi, nuestro candidato a presidente, que es un hombre honesto, un empresario trabajador que hizo toda La Quemita.

P: ¿Por qué el socio tiene que votar a ustedes?



MM: Porque todo el mundo sabe quién es quién en Huracán, porque la única verdad es la realidad. Mucha gente creyó de buena fe en promesas que no fueron cumplidas y ahora se les intenta vender espejitos de colores. Nosotros queremos sepan que los comprendemos, que vamos a hacer un club donde todos son bienvenidos y vamos a hacer un club que nos vuelva a llenar de alegrías y orgullo por volver a celebrar. Nosotros vamos a volver a ser felices y este año también vamos a celebrar y compartir todos juntos un partido homenaje por los 10 años de la Copa Argentina que vamos a hacer en el Palacio y que parte de eso va a ser a beneficio de la obra de Padre Pepe.

Marina Méndez con el Papa Francisco Marina Méndez es colaboradora de Scholas Argentina y se reunió con el papa Francisco.

Cuándo y dónde serán las elecciones de Huracán

El club de Parque Patricios habilitó a 11.737 socios para los comicios que se llevarán adelante el domingo 2 de junio. Los asociados podrán elegir a la Comisión Directiva que llevará adelante los destinos de la institución hasta 2027. Habrá tres listas que buscarán la presidencia: