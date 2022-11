Malas noticias para Racing: se confirmó la dura lesión de Lolo Miranda

Ahora fue el propio conjunto de Avellaneda que emitió un comunicado en sus redes sociales y confirmó la gravedad del caso. “Los estudios realizados en el día de la fecha a Leonel Miranda arrojaron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior asociado a lesión de menisco interno de la rodilla izquierda”, se informó en Twitter.

Embed [PARTE MÉDICO]



Los estudios realizados en el día de la fecha a Leonel Miranda arrojaron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior asociado a lesión de menisco interno de la rodilla izquierda.



¡Fuerza Lolo!

¡Pronta recuperación, campeón! pic.twitter.com/H9KhkFyUii — Racing Club (@RacingClub) November 8, 2022

Ahora se esperará que se desinflame la zona lastimada y en los próximos días será operado. “Lolo” tendrá una recuperación aproximada de ocho meses.

La palabra de Miranda tras la victoria de Racing frente a Boca en el Torneo de Campeones

Racing se llevó el Trofeo de Campeones al derrotar a Boca por 2 a 1 con goles de Matías Rojas y Carlos Alcaraz, en el estadio La Pedrera de San Luis, en un partido que debió terminarse antes de cumplir el tiempo suplementario debido a que el Xeneize se quedó con seis jugadores tras sufrir cinco expulsiones.

Durante los festejos, el mediocampista celebró la consagración y cuando fue consultado por la lesión prefirió no hablar del tema y enfocarse en los festejos. “Que sea lo que Dios quiera... Dios tenía preparado esto para mí, salir campeón... El resto no me importa, mi hijo me pudo ver campeón”, aseguró con los ojos llorosos.