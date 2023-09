Luis Rubiales anunció su renuncia como presidente de la Federación Española de Fútbol

Luis Rubiales anunció este domingo que renunció a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) , luego del escándalo del beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la consagración de España en la Copa del Mundo femenina. Por lo pronto, la futbolista lo denunció en la Justicia .

Durante una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan en Londres, el dirigente anunció su salida: "¿Resignación? Sí, lo tengo que hacer porque yo no puedo continuar mi trabajo. Tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que permitirá traer a nuestro país el Mundial de 2030".

Luego de publicarse un adelanto de la nota, el propio Rubiales publicó en sus redes sociales la carta de renuncia. "He transmitido al presidente en funciones, Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido", explicó.

Luis Rubiales Jenni Hermoso El saludo desmedido de Rubiales a Jenni Hermoso.

Rubiales había sido suspendido por la FIFA el 26 de agosto, por el lapso de 90 días. Ante esta situación, más la presentación que hizo Hermoso en la Justicia, el dirigente no pudo resistir en su puesto: "Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta".

La carta de renuncia de Luis Rubiales