20 de marzo de 2026 Inicio
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Luis de la Fuente le respondió a Alejandro Domínguez sobre la Finalissima entre Argentina y España

El DT español habló sobre el encuentro cancelado ante el equipo de Lionel Scaloni. Después de que el presidente de Conmebol dijera que "España no se presentó", fue terminante y aclaró: "Siempre he dicho que quería disputarla".

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Luis de la Fuente le contestó a Alejandro Domínguez.

Luis de la Fuente le contestó a Alejandro Domínguez.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, salió a aclarar la postura de su equipo tras la polémica por la cancelación de la Finalissima ante Selección Argentina y las declaraciones del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien había afirmado que la Albiceleste era bicampeona porque su rival “no se presentó”.

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En medio del cruce entre dirigentes de ambos continentes, el técnico español fue contundente al remarcar que su intención siempre fue disputar el encuentro.

“Todos los que estéis aquí me han escuchado desde el primer momento que salió la noticia de que se iba a jugar la Finalissima cuál era mi disposición: jugarla. Por muchos motivos: por poder ganar un título, por jugar ante Argentina”, aseguró este viernes en conferencia de prensa.

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De la Fuente también destacó que esa postura fue compartida por la Real Federación Española de Fútbol. “Todos creo que no tienen dudas que siempre he dicho que quería disputarla. Exactamente igual que yo, la Federación Española. Y aprovecho para felicitar a la por el trabajazo que ha hecho para disputar este partido por todos los medios y también por los que vamos a jugar finalmente”, expresó.

El DT insistió en que la cancelación no respondió a decisiones del lado español. “Después de que no se ha podido jugar por circunstancia que no tienen que ver a decisiones de la Federación Española, todo el trabajo que se ha hecho para jugar estos dos partidos, contra Serbia y Egipto, dos partidazos, así que enhorabuena. Lamentablemente no se pudo jugar la Finalissima, pero no tiene que ver con la intención que tenía el cuerpo técnico y la Federación”, agregó.

La Selección argentina presentó la camiseta alternativa para el Mundial 2026

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Messi fue el modelo principal de la campaña que se publicó durante la madrugada con un diseño innovador.

Además de las líneas tradicionales de Adidas, se sumaron las franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador. Los dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho para poner en el pecho el parche de campeón del 2022.

El nombre de cada uno de los seleccionados figura en la parte superior de la espalda. Un detalle que llamó la atención es que debajo del tradicional sol de mayo con el texto ARGENTINA hay una bandera pintada al mejor estilo porteño.

Selección argentina

La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

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