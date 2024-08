Los cambios en la lista de Boca: cinco refuerzos, una baja y una incógnita

Ignacio Miramón Nacho Miramón no firmó todavía el contrato con Boca y no podrá estar en la Copa Sudamericana. X (@arevalo_martin)

Quien quedó afuera de esta instancia de la Copa fue la última incorporación, Ignacio Miramón. El exjugador de Gimnasia LP no podrá estar frente a Cruzeiro, el próximo jueves a las 21.30 en la Bombonera, porque no firmó todavía el contrato con el Xeneize, ya que no llegaron aun los papeles administrativos desde Francia.

La incógnita pasa por el juvenil Aaron Anselmino. El pampeano de 19 años generó una polémica tras la noticia de que debía ser reinscripto en la lista de buena fe. Por el momento, Boca no necesitará usar el cupo por la joyita ya que todavía sigue siendo futbolista del club. Sin embargo, si el Chelsea de Inglaterra, equipo que lo compró por más de u$s17 millones y lo cedió a préstamo, envía formalmente el transfer, deberán reinscribirlo para hacerlo jugar en el certamen continental.