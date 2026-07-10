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10 de julio de 2026 Inicio

Los dos partidos de este sábado por el Mundial 2026: a qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza

La Selección argentina buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 en un duelo decisivo en Kansas City. Antes, el equipo de Haaland y los británicos definen en los Estados Unidos al posible rival de la Albiceleste en semifinales.

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Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra cierran las llaves de cuartos de final.

Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra cierran las llaves de cuartos de final.

Un sábado de superacción nos prepara el Mundial 2026 que entra en su etapa más apasionante y decisiva: se cierran las llaves de los cuartos de final. La Selección argentina se enfrenta a un desafío trascendental cuando se mida ante Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro, que comenzará a las 22, tendrá como escenario el Arrowhead Stadium de Kansas City y contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro. Tras una fase de octavos de final para el infarto, la Scaloneta llega con la ilusión intacta de defender la corona y avanzar hacia la cuarta estrella.

El portugués ya dirigió a Suiza en el Mundial, en la victoria de los helvéticos por 4-1 frente a Bosnia.
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El equipo nacional arriba a esta instancia con el envión anímico que significó la remontada épica ante Egipto, donde tras estar dos goles abajo, logró darlo vuelta 3-2 con tantos de "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Precisamente Messi, uno de los máximos goleadores junto a Kylian Mbappé, será la gran esperanza ante un conjunto suizo que viene de eliminar a Colombia por penales y que no alcanzaba estas instancias definitivas desde hace más de siete décadas. En el historial mundialista, los antecedentes favorecen a la Albiceleste con triunfos en 1966 y el recordado 1-0 en Brasil 2014 con gol de Ángel Di María.

Messi fue una de las figuras de la remontada histórica ante Egipto.

Messi fue una de las figuras de la remontada histórica ante Egipto.

Previamente, la jornada del sábado se abrirá a las 18 con el choque entre la sorprendente Noruega de Erling Haaland e Inglaterra que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami. Los nórdicos vienen de hacer historia al eliminar a Brasil, mientras que el combinado de Thomas Tuchel llega tras superar a México en un duro partido en el Estadio Azteca. Este cruce es de vital importancia para los seguidores argentinos, ya que de aquí saldrá el rival en una hipotética semifinal para el ganador de la llave de Argentina.

Con Francia ya clasificada a las semifinales tras vencer a Marruecos en Boston, el cuadro de los cuatro mejores del mundo empieza a definirse. El vencedor del partido entre la Albiceleste y los helvéticos jugará la semifinal el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta. El camino hacia la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey está cada vez más cerca, y este sábado de "superacción" será determinante para las aspiraciones del equipo argentino en tierras norteamericanas.

Noruega es la revelación del Mundial 2026.

Noruega es la revelación del Mundial 2026.

Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV

  • Hora: 18
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Florida)
  • TV: DSports (Canal 995 de Telecentro) y Paramount+.

Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV

  • Hora: 22
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
  • TV: Telefe, TYC Sports, TV Pública, DSports (Canal 995 de Telecentro), Paramount+ y Disney+.
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