Lionel Scaloni destacó a los debutantes tras el triunfo de Argentina ante Jordania: "Se lo merecen"

Tras el triunfo por 3-1 de la Selección argentina ante Jordania en el cierre del grupo J del Mundial 2026, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, valoró el rendimiento del equipo y el impacto de los futbolistas que sumaron minutos en la fase de grupos.
"Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Se lo merecen y han hecho un buen partido. Les dimos minutos a todos y eso es importante para nosotros", expresó el director técnico tras el encuentro disputado en Dallas.
En ese contexto, Scaloni destacó la participación de los debutantes en la competencia, entre ellos Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone, Ezequiel Barco, José López y Marcos Senesi, además de otros jugadores que habitualmente no venían siendo titulares.
El entrenador se mostró conforme con la respuesta del grupo y el rendimiento general de los suplentes, en una rotación que le permitió administrar cargas en un calendario exigente y mantener la competitividad del equipo en la fase inicial del torneo.
Uno de los casos destacados fue el de Exequiel Palacios, quien se desempeñó como lateral derecho, una posición poco habitual en su carrera. Scaloni valoró su adaptación y el compromiso para cubrir una necesidad puntual del equipo durante el partido.
"En esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel Molina, que venía de una larga inactividad, y a Gonzalo Montiel lo queríamos cuidar porque son posiciones difíciles. Pala nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto", explicó el entrenador.
Por último, el técnico dejó una frase que refleja la expectativa de lo que viene en el certamen: "Ahora se viene lo bueno". La Selección Argentina ya piensa en los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en Miami.
Argentina vs. Cabo Verde: día, hora, estadio y TV
- Día: viernes 3 de julio.
- Hora: 19.00 (hora de Argentina).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- TV: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y sus respectivas plataformas de streaming.