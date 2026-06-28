En Vivo
28 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni destacó a los debutantes tras el triunfo de Argentina ante Jordania: "Se lo merecen"

El entrenador argentino celebró la presencia de Lo Celso, Simeone, Barco, López y Senesi y se mostró conforme con el rendimiento de quienes habitualmente son suplentes.

Por
El entrenador argentino aseguró: Ahora se viene lo bueno.

El entrenador argentino aseguró: "Ahora se viene lo bueno".

Redes sociales
Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular de la Selección argentina.
Te puede interesar:

El festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el gol de Messi ante Jordania

"Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Se lo merecen y han hecho un buen partido. Les dimos minutos a todos y eso es importante para nosotros", expresó el director técnico tras el encuentro disputado en Dallas.

En ese contexto, Scaloni destacó la participación de los debutantes en la competencia, entre ellos Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone, Ezequiel Barco, José López y Marcos Senesi, además de otros jugadores que habitualmente no venían siendo titulares.

El entrenador se mostró conforme con la respuesta del grupo y el rendimiento general de los suplentes, en una rotación que le permitió administrar cargas en un calendario exigente y mantener la competitividad del equipo en la fase inicial del torneo.

Uno de los casos destacados fue el de Exequiel Palacios, quien se desempeñó como lateral derecho, una posición poco habitual en su carrera. Scaloni valoró su adaptación y el compromiso para cubrir una necesidad puntual del equipo durante el partido.

"En esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel Molina, que venía de una larga inactividad, y a Gonzalo Montiel lo queríamos cuidar porque son posiciones difíciles. Pala nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto", explicó el entrenador.

Por último, el técnico dejó una frase que refleja la expectativa de lo que viene en el certamen: "Ahora se viene lo bueno". La Selección Argentina ya piensa en los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en Miami.

Argentina vs. Cabo Verde: día, hora, estadio y TV

  • Día: viernes 3 de julio.
  • Hora: 19.00 (hora de Argentina).
  • Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
  • TV: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y sus respectivas plataformas de streaming.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Scaloneta, con varios cambios, le ganó 3 a 1 a Jordani con algunos debutantes en el Mundial. 

Mundial 2026: uno por uno, todos los jugadores de Argentina que debutaron ante Jordania

Histórico, Lionel Messi.

Imparable: los nuevos récords que rompió Messi con el gol ante Jordania

Congo clasificó en la última fecha como mejor tercero.

Finalizó la fase de grupos: cómo quedó la tabla de mejores terceros

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.

Desde este domingo, a todo o nada: así quedaron los cruces de 16avos

Argentina vs Cabo Verde se enfrentarán por los 16avos de final del Mundial 2026.

Tras vencer a Jordania, Argentina ya piensa en Cabo Verde: cuándo y dónde verlo

Messi entró desde el banco y estiró la diferencia ante Jordania.

Siempre Messi: el golazo de tiro libre del capitán para el 3 a 1 frente a Jordania

últimas noticias

Ernestina y un nuevo dato perturbador.

La revelación sobre la licencia de conducir de Ernestina Pais que conmociona tras su muerte

Hace 2 horas
Bomberos en el ingreso a la Quinta presidencial de Olivos. 

Amenaza de bomba en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos: desplegaron un fuerte operativo preventivo

Hace 3 horas
El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

Hace 3 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 27 de junio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.895 del sábado 27 de junio de 2026

Hace 3 horas
Ernestina Pais y su hijo, Benicio. 

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: "Sos, fuiste y serás eterna"

Hace 3 horas