Lionel Scaloni destacó a los debutantes tras el triunfo de Argentina ante Jordania: "Se lo merecen" El entrenador argentino celebró la presencia de Lo Celso, Simeone, Barco, López y Senesi y se mostró conforme con el rendimiento de quienes habitualmente son suplentes. Por Agregar C5N en









El entrenador argentino aseguró: "Ahora se viene lo bueno". Redes sociales

Tras el triunfo por 3-1 de la Selección argentina ante Jordania en el cierre del grupo J del Mundial 2026, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, valoró el rendimiento del equipo y el impacto de los futbolistas que sumaron minutos en la fase de grupos.

"Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Se lo merecen y han hecho un buen partido. Les dimos minutos a todos y eso es importante para nosotros", expresó el director técnico tras el encuentro disputado en Dallas.

En ese contexto, Scaloni destacó la participación de los debutantes en la competencia, entre ellos Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone, Ezequiel Barco, José López y Marcos Senesi, además de otros jugadores que habitualmente no venían siendo titulares.

"BUSCAMOS QUE LOS CHICOS QUE NO JUGARON SUMEN MINUTOS"



La palabra de Lionel Scaloni luego de la victoria de Argentina sobre Jordania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



@m_benedetto pic.twitter.com/LbH8cI1xwI — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026 El entrenador se mostró conforme con la respuesta del grupo y el rendimiento general de los suplentes, en una rotación que le permitió administrar cargas en un calendario exigente y mantener la competitividad del equipo en la fase inicial del torneo.

Uno de los casos destacados fue el de Exequiel Palacios, quien se desempeñó como lateral derecho, una posición poco habitual en su carrera. Scaloni valoró su adaptación y el compromiso para cubrir una necesidad puntual del equipo durante el partido.