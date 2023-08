Lionel Messi reveló detalles desconocidos de su llegada a Inter Miami

Messi, frente a los periodistas, hizo alusión a los pormenores y las conversaciones con su familia para llegar a la liga de Estados Unidos: "Lo pensamos y lo decidimos con mi mujer. También con mis hijos. Pienso en jugar al fútbol, que es lo que más me gustó toda la vida. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no sólo por lo deportivo, sino por mi familia y por cómo vivimos el día a día. Es una nueva experiencia".

Luego, elogió a Miami y destacó el afecto que recibió tras su arribo. "Nos tocó ir a Dallas de visitante y el trato conmigo fue espectacular, estoy agradecido. Nos estamos terminando de acomodar. Todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir en este periodo. Estábamos convencidos de que queríamos llegar a este lugar. Esta ciudad es espectacular y hace que se pueda vivir el día tranquilo", expresó.

El capitán de la Selección, a su vez, subrayó que la posibilidad de recalar a Estados Unidos estaba desde hacía tiempo: "Me sorprendí por el país y la ciudad. Ya había estado, aunque de vacaciones. Sabía cómo era la gente y ya me gustaba. El hecho de pasar mi vida en este lugar hizo que conozca mucho más. Estoy feliz por esta nueva etapa, disfrutando de la experiencia de estar en este país, que siempre se me pasó por la cabeza".

"Al principio me costó un poco el día a día. Hace mucho calor en esta época. Me fui adaptando y me siento muy cómodo también. Uno no se termina de adaptar a este clima pero aprendimos a convivir con eso, a llevarlo de la mejor manera", reconoció Messi, de 36 años, sobre la habituación por esta nueva etapa.

Lionel Messi habló del momento de Inter Miami

En otro fragmento de la conferencia de prensa, Messi analizó la situación de Inter Miami, tras el arribo del entrenador argentino Gerardo Martino al equipo: "Cuando llegué, tenía ilusión y felicidad. Con ganas de tener resultados, como lo hice en mi carrera deportiva. Nos preparamos para intentar competir y lograr el título. Crecimos como equipo, sobre todo después de la llegada del Tata".

En tanto, Messi manifestó que se inició una nueva etapa tras las llegadas de otros jugadores: "Desde que empezó esta competición sabíamos que era un comienzo de cero porque como yo, vinieron otros compañeros, al igual que otro entrenador. Era una linda oportunidad para empezar a fijarnos objetivos difíciles pero estábamos preparados para competir y nos tocó hacerlo. Los equipos estadounidenses pueden competirles a los mexicanos".

Por último remarcó que la Copa del Mundo de Qatar es el trofeo más relevante de su carrera. "El Balón de Oro es un premio muy importante por el reconocimiento pero nunca le di 'importancia'. Lo más importante para mí son los premios colectivos. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera, me faltaba el Mundial. Mi premio más grande fue el Mundial. Disfruto del momento", expresó.