Lionel Messi no será titular en la Selección argentina contra Chile: el motivo de la decisión de Lionel Scaloni

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no será titular contra Chile , en un partido correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 . De esta manera, integrará el banco de suplentes y es probable que ingrese en el complemento.

"Confirmado, no va a ser titular el 10. Será preservado esta noche, aunque eso no quiere decir que no pueda sumar minutos en el segundo tiempo. En su lugar, el capitán de esta noche será Cuti Romero", explicó el periodista Alexis Szewczyk en C5N.