Lionel Messi no jugará con PSG por la Copa de Francia: cuándo regresa

Lionel Messi no jugará con el PSG por la Copa de Francia.

Luego de consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina, Lionel Messi se reintegró esta semana a los entrenamientos de París Saint Germain (PSG) . Esta tarde el club se enfrentará al Chateauroux por la Copa de Francia y el rosarino no estará presente por no estar al 100%.

El DT Christophe Galtier confirmó en conferencia de prensa que el jugador se entrenó con normalidad, pero no lo quiere arriesgar para un partido tan pronto siendo que retornó hace pocos días a la institución luego de sus vacaciones en Rosario tras obtener el Mundial Qatar 2022.

“Nos estamos asegurando de que esté listo para el próximo partido”, expresó el entrenador. Esto indica que la vuelta de Messi se daría este miércoles 11 de enero por la fecha Nº18 de la Ligue 1.

"Me atrevo a esperar que nuestros seguidores lo celebren, no hay razón para no hacerlo. Es Messi, un jugador del PSG, que es campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener a un jugador como él en casa”, agregó el DT en conferencia de prensa.