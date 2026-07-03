Video: Speed explotó de bronca con el gol de Messi a Cabo Verde en el Mundial 2026 El streamer fanático de Cristiano Ronaldo ingresó al Hard Rock Stadium con la camiseta del equipo africano para alentar en contra de la Scaloneta, y enloqueció con el tanto del capitán de la Selección argentina. Por Agregar C5N en









Speed se convirtió en tendencia en redes en Argeitna ante Cabo Verde. Redes sociales

El influencer Speed se volvió viral por su reacción: se lo vio completamente frustrado tras el gol de Lionel Messi ante Cabo Verde, este viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos del Mundial 2026.

El famoso se frustró hasta los gritos y golpeó a sus acompañantes cuando el capitán de la Selección argentina convirtió el gol para abrir el marcador del partido, a media hora del primer tiempo.

Antes, el famoso que es fanático de Cristiano Ronaldo ingresó al mítico estadio vistiendo la camiseta del seleccionado africano, en modo fanáTIco de los rivales de la Scaloneta.

“Speed”



Porque se lo vio completamente frustrado tras el gol de Messi a Cabo Verde. pic.twitter.com/RPDCdaAkU2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 3, 2026 Justo antes de ingresar al lugar, se cruzó con una mujer fanática de Argentina que vestía con la casaca albiceleste, quien lo increpó a los gritos diciendo "Messi, Messi" y él no tuvo mejor idea que empujarla e insultarla.