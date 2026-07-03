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3 de julio de 2026 Inicio

Video: Speed explotó de bronca con el gol de Messi a Cabo Verde en el Mundial 2026

El streamer fanático de Cristiano Ronaldo ingresó al Hard Rock Stadium con la camiseta del equipo africano para alentar en contra de la Scaloneta, y enloqueció con el tanto del capitán de la Selección argentina.

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Speed se convirtió en tendencia en redes en Argeitna ante Cabo Verde.

Speed se convirtió en tendencia en redes en Argeitna ante Cabo Verde.

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El influencer Speed se volvió viral por su reacción: se lo vio completamente frustrado tras el gol de Lionel Messi ante Cabo Verde, este viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos del Mundial 2026.

Messi goleador mundial
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El famoso se frustró hasta los gritos y golpeó a sus acompañantes cuando el capitán de la Selección argentina convirtió el gol para abrir el marcador del partido, a media hora del primer tiempo.

Antes, el famoso que es fanático de Cristiano Ronaldo ingresó al mítico estadio vistiendo la camiseta del seleccionado africano, en modo fanáTIco de los rivales de la Scaloneta.

Justo antes de ingresar al lugar, se cruzó con una mujer fanática de Argentina que vestía con la casaca albiceleste, quien lo increpó a los gritos diciendo "Messi, Messi" y él no tuvo mejor idea que empujarla e insultarla.

Quién es Speed, el hincha de de Cristiano Ronaldo

Speed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., es un streamer que nació en Estados Unidos en 2005. Saltó a la fama mundial por su contenido cómico, sus transmisiones en vivo viajando por el mundo y su devoción absoluta por el futbolista Cristiano Ronaldo.

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