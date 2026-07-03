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3 de julio de 2026 Inicio

Video: impactante gol de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

El Capitán recibió una pelota desde Lisandro Martínez y, con control de sobrepique, venció a Vozinha para poner el 1-0. Es su séptimo gol en el Mundial.

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Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde.

Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde.

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Lionel Messi puso el 1-0 para Argentina ante Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. La Pulga hizo una genialidad pasados los 30 minutos del primer tiempo.

Vozinha y una racha que cortó Lionel Messi
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Con equipo titular, Lionel Scaloni salió con todo a buscar la clasificación en el primer mata-mata del torneo. Después de varios minutos en los que Argentina ahogó al equipo africano, una genialidad del 10 era lo que se necesitaba para abrir el partido.

El Capitán de la Selección recibió un pase magistral de parte de Lisandro Martínez y, desde la izquierda, con un control espectacular de sobrepique, logró vencer al arquero Vozinha y puso el 1-0 ante Cabo Verde.

El festejo en el 1-0 de Messi para Argentina

El festejo en el 1-0 de Messi para Argentina

De esta manera, Messi alcanza su séptimo gol en este Mundial: 3 contra Argelia en el debut, luego un doblete frente a Austria y cerró la fase de grupos en el 3-1 ante Jordania. De esta manera, se convierte en el primer futbolista en convertir 20 goles en Mundiales.

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