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3 de julio de 2026 Inicio

Video: la emoción hasta las lágrimas de un nene al ver a Lionel Messi y a Dibu Martínez en el Mundial 2026

En el encunetro de Argentina ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium, una de las mascotas infantiles de la Selección argentina se quebró ante los campeones mundiales.

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La emoción de un pequeño hincha de los campeones del mundo.

La emoción de un pequeño hincha de los campeones del mundo.

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El partido de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 en Estados Unidos, dejó una de las primeras imágenes emotivas de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martinez junto al llanto de uno de los chicos que acompañaron a la campo de juego a la Selección argentina.

Lionel Messi reaccionó de manera inesperada.
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La secuencia se hizo viral en X, cuando el capitán y el arquero del seleccionado que dirige Lionel Scaloni se acercan y tratan de consolarlo ante el llanto del nene, minutos antes ingresar al campo de juego.

La particularidad del encuentro entre los fanáticos del capitán de la Scaloneta se vivió en cada lugar por donde pasó el rosarino, que entró en el túnel que lo llevó al mítico estadio con una sonrisa y escoltado por su amigo Rodrigo de Paul.

Formación de Argentina ante Cabo Verde

Formación confirmada de Argentina: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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