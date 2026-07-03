Video: la emoción hasta las lágrimas de un nene al ver a Lionel Messi y a Dibu Martínez en el Mundial 2026 En el encunetro de Argentina ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium, una de las mascotas infantiles de la Selección argentina se quebró ante los campeones mundiales. Por Agregar C5N en









La emoción de un pequeño hincha de los campeones del mundo. Redes sociales

El partido de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 en Estados Unidos, dejó una de las primeras imágenes emotivas de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martinez junto al llanto de uno de los chicos que acompañaron a la campo de juego a la Selección argentina.

La secuencia se hizo viral en X, cuando el capitán y el arquero del seleccionado que dirige Lionel Scaloni se acercan y tratan de consolarlo ante el llanto del nene, minutos antes ingresar al campo de juego.

Y SÍ, ES EL SUEÑO DE TU VIDA



La emoción de este pequeño antes de salir con los jugadores de la Selección Argentina al campo de juego. pic.twitter.com/F7UB09vlas — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026 La particularidad del encuentro entre los fanáticos del capitán de la Scaloneta se vivió en cada lugar por donde pasó el rosarino, que entró en el túnel que lo llevó al mítico estadio con una sonrisa y escoltado por su amigo Rodrigo de Paul.