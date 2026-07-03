Otro récord histórico de Lionel Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en todos los Mundiales tEl capitán de la Selección argentina convirtió el gol número 20 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, a los 28 munutos del primer tiempo. Quedó dos por encima de Mbappé. Por Agregar C5N en









Messi goleador mundial Redes sociales

Lionel Messi convirtió su gol número 20 en las Copas Mundiales de la FIFA este viernes, ante Cabo Verde, en el Estadio Hard Rock de Miami, en Estados Unidos.

El capitán de la Selección argentina se consagró como el jugador que más tantos hizo en los encuentros de fútbol internacional y el máximo goleador en la historia de los Mundiales, dos tantos por encima de Kylian Mbappé.

El 10 de la Scaloneta logró su récord histórico en las seis Copas del Mundo que disputó, aunque solo marcó en cinco: un gol en 2006; ninguno en 2010; cuatro en 2014; uno en 2018; siete en 2022; y siete, por ahora, en 2026.

A esto se le suman los tres goles ante Argelia; el doblete frente a Austria; el gol de falta contra Jordania; y el que abrió el marcador ante Cabo Verde. Además, Messi se lleva el primer lugar con 30 partidos en los Mundiales, que también es récord histórico.