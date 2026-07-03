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3 de julio de 2026 Inicio

Otro récord histórico de Lionel Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en todos los Mundiales

tEl capitán de la Selección argentina convirtió el gol número 20 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, a los 28 munutos del primer tiempo. Quedó dos por encima de Mbappé.

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Messi goleador mundial

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Lionel Messi reaccionó de manera inesperada.
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El capitán de la Selección argentina se consagró como el jugador que más tantos hizo en los encuentros de fútbol internacional y el máximo goleador en la historia de los Mundiales, dos tantos por encima de Kylian Mbappé.

El 10 de la Scaloneta logró su récord histórico en las seis Copas del Mundo que disputó, aunque solo marcó en cinco: un gol en 2006; ninguno en 2010; cuatro en 2014; uno en 2018; siete en 2022; y siete, por ahora, en 2026.

A esto se le suman los tres goles ante Argelia; el doblete frente a Austria; el gol de falta contra Jordania; y el que abrió el marcador ante Cabo Verde. Además, Messi se lleva el primer lugar con 30 partidos en los Mundiales, que también es récord histórico.

Cómo fue el gol número 20 de Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi recibió la pelota de Lisandro Martínez y, con control de sobrepique, venció a Vozinha para poner el 1-0. Es su séptimo gol en el Mundial 2026, ante Cabo Verde en el marco de los 16avos de final. Con equipo titular, Lionel Scaloni salió con todo a buscar la clasificación en el primer mata-mata del torneo. Después de varios minutos en los que Argentina ahogó al equipo africano, una genialidad del 10 era lo que se necesitaba para abrir el partido.

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