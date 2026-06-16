Escándalo: la figura que habría salido de fiesta a horas de su debut en el Mundial 2026 El futbolista quedó envuelto en rumores sobre su comportamiento fuera de la cancha en la previa de la primera fecha. Por Agregar C5N en









A pesar del paso de los años, Cristiano sigue siendo el líder indiscutido del equipo. Getty Images

Cristiano Ronaldo quedó en el centro del debate luego de que trascendiera que habría salido de fiesta sin su esposa en la previa al debut de Portugal en el Mundial 2026. Según contó un cronista desde Miami, el delantero pasó la jornada en West Palm Beach disfrutando de la playa, pero las versiones indican que por la noche habría cambiado de planes por completo.

"Estuvo en West Palm Beach, el tipo se fue a la playa. Hizo playa todo el día", relató el periodista que trabaja para PuroShow, antes de sumar el dato que generó repercusión en el estudio y en redes sociales: "Pero me parece que a la noche lo vieron rumbeando, meta rumbear". La frase encendió las especulaciones sobre el comportamiento del astro portugués apenas horas antes de un compromiso clave para su selección.

Consultado sobre si Georgina Rodríguez lo había acompañado durante la salida nocturna, el cronista aseguró que Cristiano estaba "solo en una disco muy importante". El dato alimentó aún más la polémica, dado que se trata de la previa inmediata a un partido de Copa del Mundo, instancia en la que los protocolos de concentración suelen ser estrictos para todos los seleccionados.

Cristiano Ronaldo Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026 La Selección de Portugal debutará en el Grupo K del Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio a las 14, en el Houston Stadium (NRG Stadium), en Texas. Será el primer compromiso del equipo luso en un certamen que, para Cristiano Ronaldo, tiene un condimento especial ya que a los 41 años, esta será su última Copa del Mundo con la camiseta portuguesa.

El resto del recorrido en la fase de grupos continuará el 23 de junio frente a la debutante Uzbekistán, y cerrará el 27 de junio en un duelo ante Colombia. Portugal quedó como cabeza de serie del Grupo K y deberá enfrentar a rivales con los que nunca se cruzó en la historia de los Mundiales.