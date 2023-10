La polémica reacción de Cristiano Ronaldo por la obtención del octavo Balón de Oro de Messi

En los últimos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se llevaron todas las miradas por ser los grandes chances de obtener la premiación del Balón de Oro . En esta última edición, el portugués no estuvo nominado, pero el argentino no se olvidó de él cuando obtuvo el octavo galardón dorado . Sin embargo, el luso tuvo una polémica reacción por el octavo galardón del campeón del mundo que recorrió el mundo.

“Nosotros nos mantuvimos en la cima durante 10 o 15 años y fue algo muy difícil de sostener. Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, añadió.

Pese a los elogios a su “rival”, Cristiano sorprendió con un particular comentario en las redes sociales que hace mención a los ochos balones dorados que conquistó el argentino y los obtenidos por el mismo portugués.

La particular reacción de Cristiano Ronaldo por la obtención del octavo Balón de Oro de Messi

A través de las redes sociales de AS Televisión, reprodujeron el editorial del periodista hincha del Real Madrid, Tomás Roncero, reconocido ‘anti Messi’ y cercano a CR7. El español consideró que “se consumó lo que ya sabíamos”.

A lo largo de su descargo, el periodista consideró que “como homenaje a la trayectoria está bien, ya sabemos que está retirado”, y recordó que en el Mundial de Qatar “tuvo récord de penales a favor”.

En ese mismo tono, el comunicador fue por más y sostuvo que de sus Balones ganados, “cinco fueron muy merecidos, pero ha habido tres de regalo” y agregó sin piedad: “Tu rivalidad con Cristiano Ronaldo no la olvidaremos nunca. El 8 es un número que me gusta mucho, me recuerda la noche en Lisboa con el Bayern Munich”, haciendo referencia a la eliminatoria de Champions League en la que Barcelona, todavía con Messi, fue goleado 8-2 por en el conjunto alemán en agosto del 2020.

Dicha publicación obtuvo particular comentario del exjugador del Real Madrid donde solo le puso “me gusta” y además comentó con cuatro emoticones de caritas riéndose.

Lothar Matthaus, furioso con el octavo Balón de Oro de Lionel Messi

Pese a que algunos se mostraron felices por la nueva premiación a Lionel Messi, otros mostraron su descontento y consideraron que otros nominados deberían ganado el Balón de Oro de esta nueva edición.

En ese sentido, el exfutbolista alemán Lothar Matthaus, campeón mundial en Italia 1990, calificó como “una farsa” que el campeón del mundo haya conseguido su octavo galardón y señaló que el ganador debería haber sido el noruego Erling Haaland, del Manchester City.

“La elección es una farsa, aunque soy fan de Messi. Durante todo el año pasado Haaland rindió mejor. Es inmerecido que Messi haya ganado”, dijo Matthaus en declaraciones al canal Sky y agregó: “Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos 12 meses. Ganó con el Manchester City la Liga de Campeones, la Premier League y la Copa de Inglaterra, y batió récord de goles”.