La intimidad de Imer Sandoval Garrido: cómo es el día a día del futuro Messi

IMER Barca Academy

Imer vive con su mamá, su papá y su hermanita pequeña en un barrio ubicado apenas detrás de la terminal de ómnibus del pueblo. Tiene la suerte, también, de tener abuela y bisabuela muy presentes; que siempre visitan su casa.

Hincha de Boca y de Lionel Messi, el niño juega desde los cinco años al fútbol, es un volante diestro y, según su mamá, "juega donde le pidan".

Sin embargo, su historia con la pelota no siempre fue con la de fútbol: antes era fanático de la naranja ya que su padre era jugador de básquet. "Cuando conoció el fútbol no lo dejó más. Yo aprendo día a día con él porque yo tampoco sabía mucho del deporte, así que me pone feliz compartir esto con él", contó su papá Patricio.

A partir de allí decidieron acompañarlo en cada paso, yendo a cada club y cada torneo para que Imer crezca en su carrera como jugador. "Hace la tarea, en la escuela le va muy bien así que se lo merece, se merece absolutamente todo lo que le está pasando", dijo emocionada su mamá Claudia.

Embed - El niño oriundo de Las Lajas es la sensación del pueblo tras haber sido invitado por el Barcelona para entrenar en La Masía, lugar de donde salió su ídolo Lionel Messi #LionelMessi #Futbol @c5n El niño oriundo de Las Lajas es la sensación del pueblo tras haber sido invitado por el Barcelona para entrenar en La Masía, lugar de donde salió su ídolo Lionel Messi LionelMessi Futbol sonido original - c5n - c5n

Cómo aportar al sueño de Imer Garrido

El club se hace cargo de la estadía y de las comidas, aunque una vez que Imer llegue a Barcelona. Lo único que no tiene incluído es el viaje del niño y de su acompañante, que en este caso será su papá Patricio. Esto representa el máximo desafío de la familia, dado que se reconocen una familia humilde y trabajadora, por lo que deben recaudar mucho dinero para llegar a costear los vuelos.

Para quienes quieran donar, la familia cuenta con un alias de Mercado Pago: imerbarca25 o bien se puede contactar con los teléfonos: 2942-402270 o 2942-670306.