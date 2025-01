El nuevo Messi es argentino, tiene 9 años y ya fue descubierto por Barcelona: quién es Imer Garrido

Hincha de Boca y de Lionel Messi, el niño juega desde los cinco años al fútbol, es un volante diestro y, según su mamá, "juega donde le pidan".

La convocatoria de Barça Academy contemplaba niños y jóvenes de entre 6 y 18 años y constaba de un entrenamiento de una semana durante la tarde. En el caso de lo que se hizo en Neuquén, fue del 16 al 20 de diciembre en Cipoletti, Río Negro, muy cerca de su casa.

imer garrido Imer Garrido es diestro y juega de volante.

"Pasada uno o dos semanas se juntaron todos los entrenadores y de ahí empezaron a convocar a los chicos para el viaje en España", contó Claudia. Lo que no esperaba era que Imer fuera uno de los elegidos: "Nos mandaron una nota por WhatsApp, donde nos contaban que Imer había quedado seleccionado para el entrenamiento en España y para el tour por La Masía. Para mí fue una emoción gigante, pero nos preocupaba el tema de los gastos".

El club se hace cargo de la estadía y de las comidas, aunque una vez que Imer llegue a Barcelona. Lo único que no tiene incluído es el viaje del niño y de su acompañante, que en este caso será su papá Patricio. Esto representa el máximo desafío de la familia, dado que se reconocen una familia humilde y trabajadora, por lo que deben recaudar mucho dinero para llegar a costear los vuelos.

"Mi marido es empleado municipal acá en Las Lajas y yo trabajo particular o sea trabajito que engancho, lo agarro, sobre todo en el rubro de limpieza", contó Claudia sobre cómo viven.

De hecho, en primera instancia le agradecieron a los organizadores de Barcelona por la oportunidad pero avisaron que Imer no iba a poder viajar porque no llegaban con el dinero: "La primera respuesta nuestra como papás fue tratar de no ilusionarlo, por la edad tiene él es muy maduro. Entiende todo y no es un nene que te va a ser un berrinche por eso. Sabíamos que era algo lindo, pero el viaje no lo íbamos a hacer porque era mucha plata teníamos que pagar".

IMER Imer prestando atención a sus entrenadores. Barca Academy

Allí aparecieron las tías y sus abuelos, quienes les dijeron que se iban a hacer cargo de la primera cuota para que Imer pudiera cumplir su sueño. Ahora, entre la familia y el pueblo tratan de ayudar al niño para que pueda concretar su viaje en el mes de octubre.

"Imer vino y me dijo 'má, vendo mi play y mi tele si hace falta'", imaginate lo que es para un nene hacer semejante sacrificio. Por el momento estamos haciendo rifas con eso y otros premios donados, también vendemos panchos y otras comidas en eventos municipales", relató Claudia muy emocionada.

Imer Garrido Imer junto a su hermana.

Cómo aportar al sueño de Imer Garrido

Para quienes quieran donar, la familia cuenta con un alias de Mercado Pago: imerbarca25 o bien se puede contactar con los teléfonos: 2942-402270 o 2942-670306.