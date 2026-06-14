La FIFA pagará el salario completo al árbitro que fue deportado de Estados Unidos El somalí Omar Artan no pudo ingresar al país norteamericano por inconvenientes con su visado, pero la entidad deportiva le abonará el dinero correspondiente a los partidos del torneo. Por Agregar C5N en









Omar Abdulkadir Artan fue deportado al intentar ingresar a Estados Unidos para participar del Mundial 2026. FIFA

La FIFA pagará el salario completo por las designaciones de la Copa del Mundo 2026 al árbitro somalí Omar Artan, luego del rechazo a su ingreso a los Estados Unidos la semana pasada a causa de problemas con su visado.

El juez de 34 años, reconocido como el más destacado de África, viajó a Miami para sumarse a la competencia. Ante la negativa de las autoridades norteamericanas en el control migratorio, el profesional regresó a Somalia, donde fue recibido como un héroe.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió un comunicado sobre la situación del árbitro. El organismo gubernamental justificó la medida e impidió la entrada al territorio por "inquietudes relacionadas con la verificación de antecedentes".

Las críticas por la falta de una intervención exitosa a favor del árbitro alcanzaron a los directivos de la FIFA. Ante los cuestionamientos, el presidente Gianni Infantino pidió a los detractores que "se calmaran y se relajaran".

Pese a su ausencia en la copa, fuentes vinculadas al caso confirmaron el desembolso económico por los compromisos pautados. La cifra exacta a percibir permanece indefinida, ya que el monto final depende del número de encuentros previstos originalmente para el juez.