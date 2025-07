La dura advertencia de Flavio Briatore tras el choque de Franco Colapinto: "Sabe que se equivocó"

A horas de que se largue el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el líder de Alpine no ocultó su enojó tras el despiste del bonaerense que lo hará partir desde el último lugar y expresó: "Deberá volver con más fuerza".

Flavio Briatore, de 75 años, no está nada conforme con el rendimiento de Colapinto.

El momento del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 no es el mejor. En su sexta carrera a bordo de un Alpine, donde todavía no sumó puntos, el bonaerense se despistó en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y el enojo de su equipo no se hizo esperar. Fue Flavio Briatore, líder de la escudería francesa quien tomó la palabra y fulminó al corredor: "Franco sabe que cometió un error, necesita mejorar y volver con fuerza en la carrera de mañana", expresó.