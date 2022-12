La despiadada crítica de Flavio Azzaro al Kun Agüero con una fuerte acusación

Los dichos de Flavio, pertenecían al año 2018, época donde Jorge Sampaoli era el director técnico de la albiceleste y el desempeño en el Mundial de Rusia no fue el esperado al quedar eliminado contra Francia en los octavos de final.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1604860702702899201 Muy buen vídeo https://t.co/1AuRpfsTWf — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

En el video de su canal de youtube, Azzaro admite su personalidad de “calentón, verborrágico” y “picante”, y lanza una dura acusación contra el Kun al asegurar que compartió ese video en su perfil de twitter ya que no aparecen ninguno de los periodistas de la señal de ESPN, empresa con la cual Agüero tiene una relación contractual.

“Ya no es el pibito que hacía streaming. (...), no es una cuestión personal. Pero no es boludo, retuitea ése video, uno de los únicos que no tiene a sus compañeritos de mesa”, indicó en relación a los periodista de la señal de Disney", disparó el periodista.

Según Azzaro, “Sebastián Vignolo, Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez y Marcelo Sottile, se rieron y querían que pierda Argentina” en referencia a la Copa América 2021. Para luego agregar que ahora, Agüero “pertenece” al sistema de medios, y que compartió ese contenido en redes porque conoce “las reglas del juego”

En un último pedido, Flavio le solicitó al ex jugador del Manchester City que comparta un video en donde aparezcan todos los periodistas deportivos con las críticas que realizaron en los últimos años, ya que el público "no se olvida".

“Si yo hiciese un video, a mí me pondría entre los periodistas que criticaron a Messi, si hasta capaz fui el más vehemente. Pero vos no sos el buenito”, cerró Azzaro.