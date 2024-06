La curiosa historia detrás del día que Maradona conoció a Pelé

El primer encuentro entre los dos más grandes futbolistas del siglo XX no tuvo nada de espontáneo. Detrás de esas fotos entre Diego Armando Maradona y Pelé hay una historia muy curiosa.

Así es que el 9 de abril, Maradona viajó a Río de Janeiro para conocer al legendario goleador brasileño. El incipiente astro había debutado en Primera en 1976 y Pelé se había retirado en 1977, por lo que nunca coincidieron en un campo de juego.

Pelé lo recibió en su mansión en Río. Maradona estaba acompañado por su padre, Don Diego, y su representante, Jorge Cyterszpiler. El encuentro fue tan discreto que nadie conocía el motivo del viaje a Brasil, realizado pocos días después de enfrentar a Huracán por el campeonato argentino y antes de ser convocado por la Selección.

Maradona Pelé El encuentro entre Maradona y Pelé en Río de Janeiro.

El cara a cara duró aproximadamente una hora, ya que Pelé tenía otros compromisos. Durante ese tiempo, charlaron, Pelé tocó la guitarra, Maradona le regaló una pelota y una camiseta de Brasil para que se la firmara y se tomaron varias fotos que quedaron para la historia. Probablemente, ni siquiera Pelé imaginó que el joven que lo visitaba le disputaría luego el título del mejor futbolista de todos los tiempos.

Las sensaciones de Maradona tras conocer a Pelé

Aquel día, el joven Diego Armando Maradona conoció al ya retirado y consagrado Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”. “Yo sabía que era un Dios como jugador; ahora también lo es como persona. Por algo es Pelé. Cuántos pibes como yo querrán verlo, tocarlo, cambiar un par de palabras, y yo tuve el privilegio de que hasta me haya dado consejos. Yo veía que Pelé venía hacia mí y no lo podía creer", contó Maradona después de aquella cumbre en Río de Janeiro.