La Conmebol respaldó la candidatura de Chiqui Tapia para que sea reelecto en la AFA

"Finalmente, y en virtud de lo anterior, le informamos que la Subcomisión de Control de la CONMEBOL se reserva el derecho de reconsiderar sus conclusiones, si surgen nuevos hechos, o en el caso de que se conocieran circunstancias o hechos relevantes que se habían omitido en el momento de realizar los exámenes en cuestión", agregó en esta línea la Conmebol, cuyo vicepresidente segundo es Tapia.

El periodista Alexis Szewczyk marcó en De Una, por C5N, la relevancia de la postura del ente sudamericano. "Es importante la palabra de la Conmebol porque la AFA está adentro de la FIFA. No importa lo que diga la Justicia Ordinaria porque no tiene lugar en las federaciones miembros de FIFA. Incluso, la intromisión de la Justicia Ordinaria puede ser causal de desafiliación", advirtió.

En tal sentido, señaló la decisión que podría tomar la FIFA, que se trata de la máxima entidad del fútbol. "Si la AFA denuncia que están intentando intervenirla, la FIFA puede desafiliarla de las competencias internacionales con sus selecciones y clubes", explicó.

Conmebol Tapia La nota de la Conmebol.

La IGJ no descarta la intervención de la AFA si se hace la asamblea para reelegir a Chiqui Tapia

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó este martes que no se descarta la invención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en caso que se lleve a cabo la asamblea, suspendida por una decisión administrativa, para votar la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia y aprobar cambios en la estructura de los torneos nacionales. Explicó que se violarían ciertos artículos del Código Penal que habilitaría la medida por parte del Ministerio de Justicia.

"Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos. Ellos podrán llamar, votar los puntos del orden del día y esto no va ser aprobado ni podrá ser inscripto en la IGJ con lo cual no va ser convalidado porque están violando la ley, el estatuto y el reglamento”, señaló en un primer momento Vítolo.

Luego explicó: “La ley claramente dice que hay normas que se pueden aplicar en esta situación: la primera de ellas es el artículo 239 del Código Penal, que es desobediencia de autoridad, y esto podría afectar a todo el Consejo Directivo y todos los asambleístas que hubieran votado estas decisiones que no están permitidas”.

“En la segunda cuestión, los directivos pueden quedar incursos en el artículo 301 del Código penal que es la aceptación, consentimiento, violación de actos violatorios de la ley del estatuto del reglamento. La ley prevé, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir ni que nadie lo tenga en mente, pero la ley prevé que ante el incumplimiento grave el Ministerio de Justicia puede disponer la intervención de la entidad, no es mi caso porque yo no tengo esa facultad, esa es una facultad del ministro”, advirtió.

En lo que respecta a la asamblea, pactada para el jueves 17 de octubre, Vítolo la caracterizó como “no válida” pero aclaró: “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos”.

“Ellos podrán llamar a asamblea, votar los puntos del orden del día y esto no va ser aprobado ni podrá ser inscripto en la IGJ con lo cual no va ser convalidado porque están violando la ley, el estatuto y el reglamento”, concluyó sobre el tema.