La AFA desafía a la IGJ y afirma que se realizará la asamblea para reelegir a Chiqui Tapia.

La propuesta de las autoridades también comprende elaborar dos zonas de 15 equipos con 14 fechas, junto a la jornada de los clásicos, por lo que se eliminaría el formato que rige actualmente, que consiste en jugar 27 jornadas con 28 clubes. Además, incluye que los partidos de los octavos de final se lleven adelante en el estadio del mejor clasificado y luego que los cuartos, semifinales y finales en una cancha neutral. De esta manera, si la iniciativa recibe luz verde, se jugarían dos Copa de la Liga Profesional en 2025.

Por su parte, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, aceptó un pedido de Fassi para suspender las elecciones anticipadas establecidas para este mes, un año antes de lo previsto. En su solicitud, advirtió que se dificultaba la posibilidad de que otros clubes propongan candidatos para presidir la AFA.

Chiqui Tapia El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

En tanto, el fallo del organismo se dio a conocer luego de que el Tribunal de Disciplina de la institución suspendiera a Fassi como presidente de Talleres por dos años para ejercer su cargo tras los incidentes en Mendoza con el árbitro Andrés Merlos, luego de la eliminación de la Copa Argentina contra Boca e intentar suspender la votación en la AFA.

En un documento, el organismo señaló que la Ley del Deporte marca que los presidentes de las asociaciones civiles deportivas pueden contar con "un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas". No obstante, la institución permite hasta cuatro mandatos y busca ampliarlo a cinco, por lo que de esta manera "se estaría apartando aún más de lo dispuesto en esa norma".

En este marco, expresó que si se anticipa la votación se llevaría el plazo de vigencia de los cargos en la AFA de cuatro a tres años, por lo que se disminuirían "en una cuarta parte", en lugar de respetar los mandatos actuales, que está previsto que finalicen en octubre de 2025.

Fallo IGJ asamblea AFA primera parte 15-10-24 La primera parte del fallo de la IGJ.

Fallo IGJ asamblea AFA segunda parte 15-10-24 La segunda parte del fallo de la IGJ.

La orden del día de la AFA para la próxima Asamblea Extraordinaria

AFA Orden del día

La suspensión de la AFA a Andrés Fassi como presidente de Talleres

La Asociación del Fútbol Argentino suspendió a Fassi como máxima autoridad de Talleres el 10 de octubre debido al escándalo que protagonizó con Merlos, después de la derrota del equipo cordobés con Boca por penales en los octavos de final de la Copa Argentina. También, la decisión se produjo por "intentar suspender las elecciones de AFA".

En tanto, la decisión de la institución se produjo en medio de un enfrentamiento del presidente de la T y Tapia. En una conferencia de prensa que se realizó el 9 de septiembre, enfatizó que coordinó reunirse en distintas oportunidades con el presidente de la AFA, pero el encuentro no se llevó adelante: "Le pedí juntarme hace más de un año y medio. La última vez que quedamos en juntarnos en Buenos Aires hizo que vaya un domingo y no me recibió. Quedamos en juntarnos al día siguiente y no me recibió, la misma situación pasó el martes y el miércoles tuve que volver a Córdoba".

andres fassi El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se encuentra enfrentado con Chiqui Tapia.

En este marco, aseveró: "Reiteradamente, perjudica a una institución que merece respeto, a una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación, de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando de forma personal con él y con Beligoy. Chiqui, no juegues con Talleres".

"Dentro de las reuniones que le pedí a Tapia entregué cuatro propuestas para que mejore el fútbol argentino. Traje propuestas en 2019, que estábamos con el tema de los derechos de transmisión. No sólo se lo di a él, sino a todos los presidentes de los clubes de primera división", añadió Fassi.