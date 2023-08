Lionel Messi, habló en la previa a la semifinal de la Us Open Cup , y lanzó una contundente frase sobre su futuro: "No sé hasta cuando voy a jugar" . En diálogo con Apple TV señaló que intentará “ aprovechar hasta que pueda” y consideró que "le gusta jugar, disfruto estar con la pelota en el campo, competir, entrenar".

US Open Cup: a qué hora juega Messi por TyC Sports y cómo ver la semifinal ante Cincinnati por TV y online

"No sé cuánto más voy a jugar pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo queda, sea poco o mucho pero al máximo”, señaló el rosarino a la señal de streaming previo al duelo de esta noche ante Cincinnati.

En esta linea remarcó que su mayor placer es "jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos". Y en relación a un posible retiro no tuvo reparos al expresar que "todavía no lo pienso, soy sincero".

Messi Inter Miami - Festejo Gol Redes Oficiales Inter Miami

El flamante campeón de la Leagues Cup con Inter Miami, dio detalles de como tomó la decisión de arribar a los Estados Unidos la cual involucró una su pareja Antonella Roccuzzo y sus hijos. "Bueno, fue una decisión familiar. Intentamos buscar el bien familiar", señaló el rosarino, al mismo tiempo que se refirió a su pasado en Francia el cual "fueron años difíciles".

"Habíamos pasado dos años difíciles, la verdad es que no habíamos estado bien, fue muy difícil para toda la familia. Ir a Miami fue un poco como volver a donde estábamos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar del día a día, se trata de los niños, de que la familia estuviera bien, de disfrutar el día a día del deporte, cosa que a mí no me pasaba", sostuvo.

US Open Cup: a qué hora juega Messi y cómo ver la semifinal ante Cincinnati.

Tras consagrarse campeón en la League Cup, el Inter Miami de Lionel Messi ya tiene la mente puesta en una nueva final: este miércoles jugará ante FC Cincinnati la semifinal de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos.

El partido se jugará a partir de las 20, hora de Argentina, en el estadio TQL de la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y será televisado por TyC Sports.