La confesión del Kun Agüero sobre los festejos por de Argentina campeón y el reto de Messi

A través de su Twitch, el exdelantero de Manchester City relató que durante la vuelta olímpica, cuando alzó al capitán del equipo sintió “un pinchazo”. “ Alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda . Cuando lo subí dije: 'Mierda. Pesa'. Encima sonaba ‘Muchachos’ y yo movía los hombros para que el saltara, pero me empezaron a agarrar unas puntadas en la espalda”, empezó confesó.

Y agregó: “En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. 'Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda'. Y ahí se bajó. Andaba arrodillado después”.

Los festejos dentro del vestuario y el “reto” de Lionel Messi

Respecto a cómo se vivió en el vestuario del estadio Lusail, admitió que bebió alcohol al igual que sus compañeros, pero que no había comido: “Viste que te pega el doble si no comés. Salimos campeones del mundo, estaba metiéndole y dije ‘ya fue, si me pasa algo, que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo’”.

De ese detalle no solo lo notaron los hinchas mediante los videos que se hicieron vitales, sino que también lo percibió el propio rosarino y le llamó la atención y le recordó de su condición cardíaca.

“Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. En un momento, Leo se enojó y me dijo 'Pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol, ja”, relató el Kun risueño.