Kolo Muani, el de la atajada de Dibu Martínez en la final del mundial, sigue los pasos de Messi

Actualmente integraba las filas del Eintracht Frankfurt de Alemania donde, en la última temporada de la Bundesliga, convirtió 15 goles y dio 14 asistencias en los 32 encuentros que jugó.

Antes de jugar en Frankrfurt, Muani inició su carrera en Nantes donde ganó su único título: la Copa de Francia 2022.

Kolo Muani Dibu Martínez

El lamento de Kolo Muani por la atajada de Dibu Martínez: "Lo tengo..."

En febrero, el delantero francés brindó una entrevista a un medio de su país donde se refirió a la brillante atajada de Emiliano Martínez en la final del Mundial Qatar 2022, que anuló la victoria de Francia y acercó a la Selección argentina a la tercera Copa del Mundo.

El atacante tuvo la oportunidad de convertir el cuarto gol para Francia faltando apenas unos segundos para la finalización del partido, cuando recibió una pelota y quedó mano a mano con el arquero argentino. Sin embargo, el pie izquierdo del Dibu impidió que se convierta en gol.

Kolo Muani dialogó con la cadena Bein Sport y habló la gran oportunidad que tuvo en la final del mundia. "En mi cabeza me decía: 'Ahí Randal, ahí tenes que tirar'. Intenté rematar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Perdí ese duelo", recordó.

"No se puede hacer nada. Ya es muy tarde. Todavía lo tengo atragantado y lo tendré de por vida, pero este gol que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”, se lamentó el francés.