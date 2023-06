Julián Álvarez, campeón de la Champions: "Terminamos la temporada ganando todo"

El delantero cordobés estuvo en el estadio Olímpico Atatürk, en Turquía, pero no ingresó al campo de juego por decisión del DT Pep Guardiola.

https://twitter.com/MedioRiver/status/1667647799729455104 La palabra de Julián Álvarez, campeón de Europa.pic.twitter.com/YDtUMmNAY1 — Medio River (@MedioRiver) June 10, 2023

"Fue una temporada magnífica en lo personal, no solo por las victorias sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador, como persona. Era un desafío para mí venir de la Argentina a otro país, a otro fútbol y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera que todos queríamos ganando todo", sostuvo La Araña.

Julián, de 23 años, quien debutó en River en 2008, logró su primer título en la Champions y el triple con el club británico (Premier League, FA Cup, Champions), que llegó después de levantar la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en diciembre de 2022.

Álvarez completó el trío argentino de ganadores de un Mundial y una Champions, al igual que Lionel Messi y Di María. Además ingresó en el grupo de 12 jugadores que celebraron el trofeo de Conmebol y también ganaron la Liga de Campeones: Carlos Tevez, Juan Pablo Sorín y Walter Samuel.