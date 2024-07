Jugó con Lionel Messi y terminó vendiendo globos como payaso

“Yo nunca vi un pibe de 10 años que volviera locos a todos esos mastodontes. ¡Vos sabés que los volvió locos a todos! Ganamos. No me acuerdo hoy, pero lejos. Hizo un montón de goles. No lo podían agarrar...", comentó Hernán en una entrevista reciente, donde reveló que pese a la diferencia física y de edad, a Messi los "más grandes" no se la podían sacar.

Messi penales newells.jpg Messi en su infancia, jugando con la camiseta de Newell's. Google

El camino de cada uno tomó su rumbo. El destino de Messi es conocido, el de Hernán fue ser el Payaso Cuchuflito, un personaje que durante los últimos 20 años animó a los más chicos con su cara pintada.

El crack mundial que elogió a Lionel Messi

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold llenó de elogios de elogios a Lionel Messi en una reciente entrevista con un medio británico. "¿El rival más complicado? Tiene que ser Messi, para mí. El mejor contra el que he jugado y el mejor en toda la historia del juego", expresó el británico.

alexander arnold.jpg El jugador inglés expresó su fanatismo hacia Leo Messi. Google.

Además, continuó: "Nunca vi a Maradona, así que no lo sé. No puedo imaginar a alguien mejor que él, mi cerebro no puede comprenderlo. Puede hacer prácticamente lo que quiera dentro de una cancha de fútbol. Por esa razón es el mejor".