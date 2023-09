Jugadores de Países Bajos repudiaron las declaraciones de Van Gaal contra Messi

Virgil van Dijk aseguró que no están de acuerdo con los dichos de Van Gaal

En tal sentido, Van Gaal apuntó hacia el comportamiento de los integrantes de la Scaloneta: “Los jugadores argentinos sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue un juego premeditado”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFutbolistasAXEM%2Fstatus%2F1698848954870337886%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1698848954870337886%7Ctwgr%5E26d2f33fac76df87f3368b4ef2b3f9032b5b7f20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16939258192942216&partner=&hide_thread=false Van Gaal habló para la TV de los Países Bajos y dijo que todo estuvo arreglado para que Messi sea campeón del mundo. pic.twitter.com/SqaiX7HHwo — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) September 5, 2023

Dichas declaraciones generaron una gran repercusión a nivel mundial e incluso sus propios dirigidos se pronunciaron al respecto y se mostraron en contra de ello.

Qué dijeron los jugadores de Países Bajo sobre los dichos de Van Gaal

Tras los dichos de Van Gaal, dando a entender que hubo un arreglo para que los de Scaloni levantaran la Copa del Mundo, los propios futbolistas de Países Bajos que disputaron aquel encuentro de cuartos de final se manifestaron a favor del elenco argentino y sus armas para lograr el título.

“¿Las palabras de van Gaal sobre Messi? Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo”, lanzó Virgil van Dijk, capitán del conjunto neerlandés.

Al mismo tiempo señaló: “Y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. No comparto la misma opinión. Esta mañana nos reunimos para discutir el próximo partido. Creemos que es mucho más importante”.

vandijk.jpg

Por su parte, el arquero Mark Flekken, quien no fue convocado para el Mundial de Qatar, reconoció que los jugadores habían discutido “un poco” las declaraciones de Van Gaal y en la misma línea del capitán neerlandés aseguró: “Si es la opinión del exseleccionador nacional, entonces él puede expresar esa opinión. Personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial".

mark Flekken .jpg

Los dichos del técnico que dejó su cargo post Mundial, y que fue reemplazado por Ronald Koeman, se dieron durante la gala de la primera división en Utrecht, durante una premiación en reconocimiento a su carrera.

“Cuando ves cómo Argentina consigue los goles y cómo nosotros conseguimos los goles y cómo algunos de los jugadores argentinos se sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue premeditado”, fue por más Van Gaal.