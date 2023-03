Jorge Messi explotó contra los medios por las "fake news" sobre el futuro de Lionel en el PSG

¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo?, ¿dónde están las pruebas?, ahh ok es todo falso. Por muchas alarmas que pongan no se crean nada. No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores” escribió Jorge en la publicación que acompaña capturas de noticias sobre el futuro de su hijo.

jorge messi enojo fake news.avif

Una de ellas señala que en las negociaciones llevadas adelante para renovar con PSG hay un desinterés del club francés por “ceder ante todas las demandas” del jugador.

Mientras que en una segunda se refieren a un escándalo de Leo junto al entrenador Galtier durante el entrenamiento del día martes. “¡Leo Messi salió del entrenamiento el martes porque estaba decepcionado con lo que ofrecía Christophe Galtier! El técnico del PSG trató de convencerlo de que se quedara, pero el jugador se fue a casa de todos modos”, había escrito el periodista francés Hadrien Grenier.

Y una tercera habla sobre un sueldo millonario que Messi habría pedido al club árabe Al Hilal, para firmar su nuevo contrato y jugar la próxima temporada allí.

El grande que le cierra las puertas a Lionel Messi tras de la eliminación del PSG

Lionel Messi fue noticia luego de la eliminación de la Champions League en manos del Bayern Munich. Como todavía no renovó su contrato con el club parisino, las especulaciones sobre su futuro son cada vez mayores.

A pesar de las rispideces por su desprolija salida durante 2021, en Barcelona expresaron en reiteradas ocasiones su deseo de volver a ver a la Pulga vistiendo la camiseta Blaugrana. Sin embargo, fue el propio presidente de La Liga el que descartó la posibilidad de contar con el capitán de la Selección argentina.

"Les anuncio me llamará el presidente enfadado, pues, bueno, como ya me llama muchas veces. Es que es prácticamente imposible que pueda incorporar jugadores en a mitad de año. Mucho tendrá que cambiar la situación económica", manifestó Javier Tebas.

El mandamás del torneo español señaló que "este invierno no pudo fichar jugadores, no lo hemos dejado. Y el verano que viene, tampoco va a poder fichar jugadores".

Si bien Messi aún no renovó con PSG, es por eso es que la ilusión de los hinchas Culés se desarma, dado que la barrera económica implica un fundamento que prácticamente imposibilita su regreso.

Sin nada firme, continúan latentes las chances de que el recientemente elegido como el mejor jugador del mundo pueda concretar un regreso histórico a Newell's o bien, por qué no, jugar en Estados Unidos.