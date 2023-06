Jerónimo Dómina habló sobre el homenaje en su escuela: "Siempre trato de andar con humildad"

En diálogo con El Diario, Jerónimo Dómina reveló cómo se tomó el homenaje que le hicieron en su colegio: "Lo que pasó hoy fue muy lindo y estoy muy agradecido con los chicos. Me sorprendió, no me lo esperaba, yo iba a la escuela como un día normal. Me habían dicho que había un acto, me hicieron esperar adentro del aula y ahí sucedió todo". Gracias al gol del delantero, Unión pudo ganarle 2 a 0 a Gimnasia de La Plata y se aleja del descenso.