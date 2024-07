Independiente perdió en Mendoza y no encuentra el rumbo en la Liga Profesional

Un partido ganado en toda la Liga, inhibido por una deuda de u$s 5.000.000 (Marco Pellegrino, Kevin Lomónaco, Federico Vera y Felipe Loyola) y con un entrenador nuevo que no le encuentra la vuelta al equipo. Así es el complicado presente de Independiente que partido tras partido profundiza su crisis. La derrota en Mendoza no fue casualidad.