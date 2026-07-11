Hinchas noruegos estallaron contra los ingleses por interrumpir el remo vikingo

Un video que se volvió viral captó el momento en el que el ritual de los fanáticos nórdicos quedó trunco en las playas de Miami, a horas del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026.

La previa del duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena que se viralizó en las redes. Un grupo de hinchas noruegos se preparaba para realizar el remo vikingo, uno de los rituales más representativos del certamen, cuando fue interrumpido por fanáticos ingleses, lo que provocó gestos de fastidio entre los simpatizantes nórdicos.

Miami amaneció poblada de europeos, con miles de hinchas de ambas selecciones que coparon Miami a pocas horas del encuentro. Entre canciones, banderas, cerveza y un clima de fiesta, los seguidores de Noruega e Inglaterra calentaron la previa de un partido que definirá a uno de los semifinalistas y que también es seguido de cerca por la Selección argentina, ya que de esta llave saldrá su posible rival si supera a Suiza.

Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial al eliminar a Brasil en los octavos de final y meterse por primera vez entre los ocho mejores del certamen. Con Erling Haaland como principal figura, el conjunto nórdico buscará seguir haciendo historia y dar otro golpe frente a uno de los candidatos al título.

El enojo de los noruegos después de que los ingleses les INTERRUMPIERAN el remo vikingo. pic.twitter.com/hdYiWEUk2s

Del otro lado estará la Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, que viene de dejar en el camino a México tras un exigente encuentro disputado en el Estadio Azteca. Los ingleses intentarán meterse entre los cuatro mejores del Mundial y ratificar su condición de aspirantes al título en un cruce que promete un gran marco en el Hard Rock Stadium de Miami.

Inglaterra deberá jugar el partido por los cuartos de final con una baja sensible en el equipo ya que el mediocampista Declan Rice debió ser aislado por un cuadro viral, que le impedirá estar disponible para el choque ante Noruega.

El futbolista de Arsenal es una pieza clave del equipo de Thomas Tuchel y debió ser apartado del plantel por un virus estomacal, lo que agravó un problema físico que arrastraba, según el Daily Mail. En ese contexto, también existe una gran preocupación por el riego de contagio para con el resto del plantel.

Declan Rice. Redes sociales

“Ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad”, informaron desde el medio inglés.

Si bien desde la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) aseguraron que el cuadro del futbolista ya está “controlado” y que ya no hay mayores riesgos para su salud. En ese contexto, el jugador ya se perdió dos entrenamientos y tampoco pudo participar de la práctica de este viernes, por lo que su presencia en el duelo ante la selección de Earling Haaland está prácticamente descartada.

Desde el inicio de la competencia mundialista, Rice fue titular en 4 de los 5 partidos de Inglaterra y dio una asistencia, además de ser uno de los conductores del juego para los de Tuchel, por lo que en esta instancia será una baja sensible para el alemán.

Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV

Hora: 18

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

TV: DSports (Canal 995 de Telecentro) y Paramount+.