Italia: un campeón del mundo vuelve como director de selecciones mientras definen al nuevo DT Tras quedar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, la Federación Italiana de Fútbol anunció el regreso de Paolo Maldini, histórico capitán del Milan, para liderar un proceso de reconstrucción sin precedentes en la selección "Azzurra". Mientras tanto, continúan las negociaciones para definir al nuevo entrenador. Por Agregar C5N en









Maldini fue campeón del mundo con Italia en 2006.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) sorprendió al mundo del deporte este sábado al anunciar oficialmente a Paolo Maldini como nuevo director técnico de la entidad y presidente del Club Italia. El anuncio fue realizado por el flamante presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien asumió su cargo a finales de junio con la urgencia de refundar un fútbol italiano sumido en una profunda crisis institucional y deportiva tras no clasificar por tercera vez consecutiva a la Copa del Mundo.

Paolo Maldini è il nuovo Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia



https://t.co/uvOnDBHVqB#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/3dQxchABaJ — Nazionale Italiana (@Azzurri) July 11, 2026 La misión principal de Maldini será dar impulso a una selección que tocó fondo tras quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva. Italia no logró clasificarse para Rusia 2018, Qatar 2022 y recientemente tampoco para el Mundial 2026, luego de perder el repechaje ante Bosnia-Herzegovina a finales de marzo. De esta manera, el exdefensor de 58 años asume una responsabilidad histórica para revertir una racha negativa que mantiene a la tetracampeona del mundo sin participar de la gran cita futbolística desde Brasil 2014.

Para llevar adelante esta tarea, Maldini ha firmado un contrato por cuatro años y contará con una estructura de trabajo renovada. Trabajará con el brasileño Leonardo, exdirector deportivo del PSG y del Milan, quien se incorpora en calidad de asesor. El rol de Maldini será fundamentalmente estratégico: tendrá a su cargo la coordinación entre el equipo mayor y todas las divisiones juveniles, además de participar activamente en la gestión de todo el sistema de las selecciones nacionales.

Maldini trabajará con el brasileño Leonardo, con quien había compartido tareas laborales en Milan. La primera tarea urgente del nuevo director técnico será la elección del próximo seleccionador nacional para reemplazar a Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo tras el fiasco del repechaje. Maldini y Leonardo comenzarán a negociar de inmediato para determinar quién será el encargado de conducir al equipo en el campo de juego. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Antonio Conte, quien ya tuvo un paso por la "Azzurra" entre 2014 y 2016 y se encuentra libre tras su salida del Nápoles.