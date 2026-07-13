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13 de julio de 2026 Inicio

Un vidente reveló quiénes son los futbolistas de Argentina que se van a destacar ante Inglaterra en el Mundial 2026

Ambos se reencontrarán en una instancia decisiva de la Copa del Mundo, con un jugador como gran protagonista según algunas predicciones.

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El miércoles 15 de julio desde Atlanta se definirá quién avanza a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

El miércoles 15 de julio desde Atlanta se definirá quién avanza a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

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El vidente José Fuentes sorprendió con una serie de predicciones sobre la Selección Argentina y su próximo cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En diálogo con el programa Infama de América TV, el especialista aseguró que Lionel Messi volverá a ser determinante en ese partido y vaticinó un desenlace favorable para el equipo de Scaloni.

El pronóstico describe un partido cerrado, con mucha fricción en la mitad de la cancha.
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"La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí", afirmó Fuentes al aire. El vidente también recordó una predicción anterior sobre el capitán: "Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción".

Al analizar el estado anímico de los dos equipos, Fuentes marcó una diferencia clara. "El entrenador de Inglaterra está criticando a los jugadores. Son cosas que tienen que ver con lo mental. Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona", sostuvo. Y fue más lejos con su pronóstico sobre el capitán albiceleste: "Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota".

El cierre de su aparición dejó una predicción que ilusionó a los hinchas. "Yo creo que van a tener una gran felicidad", expresó, en referencia a una posible consagración. También anticipó el resultado de la otra semifinal: "Francia va a tener un mal día. Los españoles van a salir muy concentrados. Es una cuestión mental".

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El partido se disputará a las 16 horas de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la gran final en juego. El equipo de Scaloni llegó a esta instancia tras superar a Suiza el sábado en el Kansas City Stadium, mientras que los ingleses superaron a Noruega.

El encuentro podrá seguirse en vivo por TyC Sports en los siguientes canales: 22 SD y 101 HD de Flow, 629 SD y 1629 HD de DirecTV, 106 SD y 1016 HD de Telecentro, y 105 HD de Claro TV. Para verlo online, la opción es TyC Sports Play en play.tycsports.com, con registro gratuito y vinculación a la cuenta del cableoperador. En cuanto al streaming, Disney+ y Paramount+ continúan con la cobertura de la competencia.

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