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13 de julio de 2026 Inicio

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 por TV y streaming

Todos los detalles sobre la transmisión en vivo, horarios, señales y plataformas digitales del esperado cruce rumbo a la final.

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Se viene un cruce muy esperado por los hinchas de la Abiceleste.

Se viene un cruce muy esperado por los hinchas de la Abiceleste.

La Selección argentina afrontará este miércoles 15 de julio uno de los partidos más trascendentes del Mundial 2026, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la gran final. El encuentro comenzará a las 16 horas y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni eliminara a Suiza en los cuartos de final y el conjunto inglés hiciera lo propio frente a Noruega.

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La semifinal entre Argentina e Inglaterra será uno de los eventos televisivos más convocantes del año en el país. De esta forma, millones de hinchas aguardan un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Canales de TV y streaming para ver Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

En Argentina, el partido podrá verse en vivo por la TV Pública (Canal 7 en TDA, 11 / 611 HD en Flow, 121 / 1121 HD en DirecTV y 8 / 1007 HD en Telecentro) y Telefe (Canal 34.1 HD en TDA del AMBA —varía en el interior—, 10 / 1001 HD en Flow, 123 / 1123 HD en DirecTV y 10 en Telecentro). Estas señales de aire que volverán a compartir la transmisión de la presentación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

También estará disponible por televisión por cable a través de TyC Sports (disponible en en Flow, DirecTV, Telecentro y Claro TV; la numeración varía según el operador y el plan contratado) DSports - DirecTV Sports (109 HD en Flow, 610 / 1610 HD en DirecTV y 116 HD en Claro TV). Ambos ofrecerán una cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior al encuentro.

En cuanto al streaming, la transmisión estará disponible en TyC Play para los abonados con acceso al servicio, DTVGO (D GO) para los clientes de DirecTV y Mi Telefe para seguir la emisión de Telefe.

De acuerdo con la información difundida por los operadores con derechos audiovisuales, mediante Disney+ y Paramount+, plataformas que cuentan con partidos del Mundial 2026 dentro de su programación en Argentina también se podrá seguir el partido.

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