Furor en España tras ganar la Eurocopa: así recibieron a los jugadores en Madrid

Luego de 12 años de espera , España volvió a ganar la Eurocopa y los habitantes de la capital no tardaron en salir a las calles para celebrar. Por eso, la ciudad de Madrid se vio plagada de gente en sus calles durante la noche del lunes y se armó una auténtica fiesta para celebrar la obtención de su cuarto trofeo continental .

Una vez arribaron a la capital española, los consagrados futbolistas se subieron a un micro con la siguiente frase en su parte exterior: " It's only the beginning. C4mpeones de Europa". De esta manera, se generó revuelo en redes sociales por la primera parte, ya que es muy extraño que en el país donde se creó la lengua española se utilice el idioma inglés para una campaña de celebración.

Selección de España micro campeón Euro 2024 La frase en el micro de España provocó mucho enfado en la población. Redes sociales

Una vez arriba del transporte, los jugadores se dirigieron al Palacio de la Moncloa, donde fueron recibidos por el presidente Pedro Sánchez para una breve ceremonia antes de ir a celebrar con la gente. Allí, el capitán Álvaro Morata le llevó el trofeo y cada jugador le dio la mano, recordando que el rey Felipe VI levantó la Eurocopa minutos después del final del partido el domingo.

EN DIRECTO

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, recibe a la @SEFutbol, campeona de la #Euro2024.



El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, recibe a la @SEFutbol, campeona de la #Euro2024. https://t.co/kz8CHaJmum — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 15, 2024

Algunos minutos después de ser recibidos por Pedro Sánchez, los campeones continuaron su travesía con destino a la plaza de Cibeles, donde los esperaban miles de fanáticos que se acercaron para celebrar la obtención de su cuarta Eurocopa. Este lugar también es utilizado por Real Madrid para festejar sus títulos, por lo que estuvo muy concurrida en el último mes teniendo en cuenta la obtención de la 15ta Champions League.

Por otro lado, este resultado los clasificó a la Finalissima de 2025, donde se enfrentarán a la Selección argentina en un duelo muy atractivo para el público neutral. En el caso que Lionel Messi no se retire de la Albiceleste, se dará el esperado reencuentro con Lamine Yamal, figura de España en la obtención de la cuarta Eurocopa.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: cuándo y dónde se jugaría la Finalissima 2025

La Copa de Campeones Conmebol – UEFA, comúnmente denominada Finalissima, celebrará el próximo año su nueva edición donde la Selección argentina tendrá que defender el título obtenido en 2022 luego del triunfo en la final ante Colombia. Deberá hacerlo ante España, que venció en Berlín a Inglaterra.