Fue compañero de Cristiano Ronaldo, estuvo preso y ahora juega en un exótico país

Incluso fue convocado a la Selección de Portugal en 2019 y pudo compartir plantel con Cristiano Ronaldo. Desde 2022 juega en la liga de Qatar: vistió las camisetas del Al-Duhail, Al-Khor y Al-Markhiya, donde se encuentra actualmente, y ha ganado tres títulos.

Rubén Semedo Instagram @r.semedo35__oficial

Rubén Semedo estuvo preso

Rubén Semedo debutó en 2013 en el Sporting de Lisboa y tuvo varias convocatorias a la Selección Sub 21 de Portugal. En 2017 llegó al Villarreal y su carrera parecía ir en ascenso, hasta que el 20 de febrero del año siguiente fue detenido por secuestrar y agredir a un hombre en su casa de Bétera, en Valencia.

La Justicia española lo acusó de tentativa de homicidio, lesiones, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, robo con violencia y amenaza. Estuvo en la cárcel por 142 días. Fue liberado en julio de 2018, luego de pagar una fianza de 30.000 euros. "Pasé miedo allí desde el primer día", confesó el año pasado a Marca.

Rubén Semedo Instagram @r.semedo35__oficial

"Vi muchas cosas, y asustan. Lo que pasa es que no puedes enseñarlas. Ya ni me acuerdo. Lo borré todo", agregó. Según contó, lo que más extrañó mientras estuvo detenido no fue jugar al fútbol, sino actividades cotidianas como "estar en casa, ver Netflix, jugar a cartas, tomarme un vino, compartir con la familia y con la gente que quiero".

"A Villarreal me fui solo y buscaba compañías, escapes, salir de fiesta, a comer y gente que estaba en ese ambiente. Mucha gente en esos ambientes vive de eso. Son parásitos, se aprovechan de los demás. Mi error fue no saber diferenciar entre gente buena y mala", concluyó.